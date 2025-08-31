Znamy szczegóły pogrzebu Stanisława Sojki. Rodzina prosi o ciszę i modlitwę, ma też wyjątkowy apel do żalobników

Stanisław Sojka zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku – w hotelu w Sopocie, tuż przed występem na Top of the Top Sopot Festival.

– w hotelu w Sopocie, tuż przed występem na Top of the Top Sopot Festival. Pogrzeb odbędzie się 8 września w Warszawie – msza o 12:00 w kościele przy ul. Nobla 16, a o 14:00 u roczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Rodzina apeluje o ciszę i modlitwę – prosi o brak zdjęć, brak kondolencji i zamiast kwiatów wsparcie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Stanisław Sojka zmarł nagle tuż przed koncertem

Śmierć Stanisława Sojki zaskoczyła wszystkich. Muzyk przyjechał do Sopotu, aby wystąpić podczas Top of the Top Sopot Festival, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Niestety, do koncertu już nie doszło. Po próbie dźwiękowej artysta pojechał do hotelu, by odpocząć, gdzie został znaleziony przez jednego ze współpracowników. Prokuratura potwierdziła, że do tragedii doszło właśnie w hotelowym pokoju.

Ta informacja momentalnie rozeszła się po mediach i całkowicie zmieniła przebieg festiwalu. Telewizyjna transmisja została przerwana, a na scenie Opery Leśnej artyści i prowadzący oddali Soyce wzruszający hołd. Publiczność w ciszy i ze łzami w oczach wysłuchała kultowej „Tolerancji”, która tego wieczoru zabrzmiała szczególnie symbolicznie.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Stanisława Sojki?

Rodzina poinformowała, że pożegnanie artysty odbędzie się 8 września 2025 roku w Warszawie. Szczegóły opublikowano w nekrologu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

O godz. 12:00 rozpocznie się msza święta w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16.

O godz. 14:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

To tam spocznie Stanisław Sojka – jeden z najwybitniejszych wokalistów i kompozytorów polskiej sceny muzycznej.

Rodzina apeluje o ciszę i modlitwę

Najbliżsi muzyka podkreślają, że chcą pożegnać go w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy. W komunikacie przekazali prośbę, aby nie wykonywać zdjęć i nie składać kondolencji podczas ceremonii. Dla rodziny ma to być chwila intymna, wolna od zgiełku mediów i fleszy aparatów. Jednocześnie bliscy zmarłego umożliwili udział w uroczystościach fanom muzyka, publikując szczegóły dotyczące pogrzebu.

Rodzina poprosiła również, by zamiast kwiatów i wieńców wesprzeć finansowo Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. To symboliczny gest, który – jak zaznaczają bliscy – najlepiej odda pamięć o artyście. Pomoc dla najmłodszych w potrzebie to forma hołdu, która przemienia żałobny smutek w dobro.

Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki

Śmierć Stanisława Soyki to ogromna strata dla polskiej kultury. Jego twórczość – od przebojowej „Tolerancji” po nastrojowe kompozycje jazzowe i gospelowe – na zawsze pozostanie w pamięci fanów. Uroczystości 8 września będą okazją, by oddać mu hołd i towarzyszyć w ostatniej drodze, zgodnie z wolą rodziny – w ciszy i skupieniu.

Stanisław Soyka zmarł. Jaka była przyczyna śmierci legendarnego artysty?