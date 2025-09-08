Ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Przedwczesna śmierć muzyka pogrążyła w żałobie jego bliskich oraz środowisko artystyczne. Z całej Polski spływały kondolencje, a gwiazdy show-biznesu, artyści, politycy i fani dzielili się swoimi wspomnieniami.

W poniedziałek, 8 września rodzina i przyjaciele Stanisława Sojki zebrali się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (św. Andrzeja Boboli), by pożegnać zmarłego. Po mszy świętej urna z prochami artysty zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Pogrzeb Stanisława Sojki ma charakter państwowy. W kościele pojawiło się bardzo wiele osób, które chciały go pożegnać. Kilka dni temu rodzina zmarłego zwróciła się do żałobników z prośbą o nieskładanie kondolencji. Prosili również, by zamiast kwiatów przekazać datek na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Soyka przez prawie 30 lat wspomagał działalność ośrodka.

Zobacz również: Stanisław Sojka miał wielkie serce. "Dalej będę wam pomagał". Teraz jego rodzina prosi o jedno

Symboliczny wieniec na pogrzebie Stanisława Sojki

Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbyła się w jednym z najpiękniejszych warszawskich kościołów. Świątynia została przyozdobiona białymi mieczykami. Strażnicy miejscy w imieniu prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, złożyli symboliczny wieniec w żółto-czerwonych barwach. Kolory kwiatów nawiązują do barw flagi Warszawy.

Wieniec składa się z czerwonych róż oraz żółtych margaretek. Róże, które zazwyczaj kojarzą się miłością, na uroczystościach pogrzebowych nabierają innego znaczenia - głęboki szacunek i silną pamięć o zmarłym. Delikatne margaretki symbolizują z kolei wdzięczność za wspomnienia związane ze zmarłym oraz nadzieję na życie pozagrobowe i spokój duszy zmarłego.

Zobacz również: Tak naprawdę wyglądała relacja Sojki i jego żony. Przyjaciółka artysty wszystko wyznała

QUIZ. Niezapomniani. Violetta Villas na zawsze w naszych sercach! To warto o niej wiedzieć Pytanie 1 z 10 Jak brzmiało panieńskie nazwisko Violetty Villas? Walas Gospodarek Cieślak Następne pytanie