Ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki. Morze białych kwiatów i symboliczny wieniec od Rafała Trzaskowskiego

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-08 13:02

O godzinie 12 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Stanisława Sojki. Legendarny muzyk zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Kościół ozdobiony został białymi kwiatami, a strażnicy miejscy w imieniu prezydenta Warszawy złożyli okazały wieniec. Ma on symboliczne znaczenie.

Ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Przedwczesna śmierć muzyka pogrążyła w żałobie jego bliskich oraz środowisko artystyczne. Z całej Polski spływały kondolencje, a gwiazdy show-biznesu, artyści, politycy i fani dzielili się swoimi wspomnieniami.

W poniedziałek, 8 września rodzina i przyjaciele Stanisława Sojki zebrali się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (św. Andrzeja Boboli), by pożegnać zmarłego. Po mszy świętej urna z prochami artysty zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach

Pogrzeb Stanisława Sojki ma charakter państwowy. W kościele pojawiło się bardzo wiele osób, które chciały go pożegnać. Kilka dni temu rodzina zmarłego zwróciła się do żałobników z prośbą o nieskładanie kondolencji. Prosili również, by zamiast kwiatów przekazać datek na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Soyka przez prawie 30 lat wspomagał działalność ośrodka.

Zobacz również: Stanisław Sojka miał wielkie serce. "Dalej będę wam pomagał". Teraz jego rodzina prosi o jedno

Symboliczny wieniec na pogrzebie Stanisława Sojki

Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbyła się w jednym z najpiękniejszych warszawskich kościołów. Świątynia została przyozdobiona białymi mieczykami. Strażnicy miejscy w imieniu prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, złożyli symboliczny wieniec w żółto-czerwonych barwach. Kolory kwiatów nawiązują do barw flagi Warszawy.

Wieniec składa się z czerwonych róż oraz żółtych margaretek. Róże, które zazwyczaj kojarzą się miłością, na uroczystościach pogrzebowych nabierają innego znaczenia - głęboki szacunek i silną pamięć o zmarłym. Delikatne margaretki symbolizują z kolei wdzięczność za wspomnienia związane ze zmarłym oraz nadzieję na życie pozagrobowe i spokój duszy zmarłego.

Zobacz również: Tak naprawdę wyglądała relacja Sojki i jego żony. Przyjaciółka artysty wszystko wyznała

Pogrzeb Stanisława Sojki
31 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ. Niezapomniani. Violetta Villas na zawsze w naszych sercach! To warto o niej wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Jak brzmiało panieńskie nazwisko Violetty Villas?
Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Pojawił się prawdziwy tłum
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI
STANISŁAW SOJKA