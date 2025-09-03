Wiadomo, gdzie spocznie Stanisław Sojka. Skromny pogrzeb, ale najpierw msza w przepięknym kościele

Śmierć Stanisława Sojki była szokiem nie tylko dla jego rodziny. Piosenkarz zmarł w dniu, na który zaplanowano jego występ w Sopocie. Rano był na próbie i, przynajmniej pozornie, wszystko wydawało się w najlepszym porządku. Niestety, Soyka nie dotarł na wieczorny koncert. Odszedł 21 sierpnia.

Kilka dni później odbyła się sekcja zwłok artysty, a po 10 dniach bliscy poinformowali o pogrzebie Sojki.

Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie o godz. 14:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe - napisano w sieci i na nekrologu.

Pogrzeb Stanisława Sojki. Jest prośba od rodziny

Rodzina, która zaplanowała pochówek i pożegnanie Stanisława, poprosiła, by podczas uroczystości nie wykonywać zdjęć i o "powstrzymanie się od składania kondolencji".

Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy - czytamy na facebookowym profilu zmarłego.

Najbliżsi Stanisława Sojki proszą również o to, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów, które zawsze są sporym wydatkiem. Proponują działania, których celem jest pomoc chorym dzieciom:

Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia).

Gdzie spocznie Soyka? Co z mszą?

Stanisław Sojka będzie miał pogrzeb katolicki. Ostatnie pożegnanie artysty rozpocznie się mszą żałobną, która odbędzie się w jednym z najpiękniejszych warszawskich kościołów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (św. Andrzeja Boboli). Budynek jest obszerny, z zewnątrz wyróżnia się architekturą, a w środku zdobieniami. Powstał w latach 50., ale zaczął być budowany w 1939 r., zaraz przed II wojną światową.

Po mszy żałobnicy odprowadzą Sojkę do miejsca spoczynku. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45 w Warszawie). Jak donosi Fakt, Sojka ma zostać pochowany w Alei Zasłużonych, niedaleko tzw. Kwatery Smoleńskiej.

W tamtej okolicy można znaleźć groby innych znanych osób - Emiliana Kamińskiego czy Janusza Weissa.

