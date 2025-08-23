Stanisław Sojka doczekał się aż 4 synów! Gdy żona była w ciąży z bliźniakami, doszło do dramatu

Stanisław Sojka (znany też jako Soyka) przygotowywał się do swojego występu podczas festiwalu w Sopocie jak wszystkie inne gwiazdy. 21 sierpnia pojawił się na próbie generalnej, której zapis można znaleźć w sieci. Nagranie miało zapowiedzieć duet z Natalią Grosiak, ale okazało się ostatnim, na którym można zobaczyć i usłyszeć. Tego samego dnia media obiegła wstrząsająca informacja o nagłej śmierci piosenkarza.

Sojka zmarł w wieku 66 lat, pozostawiając drugą żonę oraz aż 4 synów. Ich mamą jest pierwsza żona artysty.

Stanisław Sojka doczekał się czwórki dzieci

Sojka miał ciekawe życie prywatne. Po raz pierwszy ożenił się naprawdę młodo - jeszcze na studiach muzycznych, gdzie poznał małżonkę, skrzypaczkę - i już jako 22-latek przywitał na świecie pierwszego syna. Był rok 1981, gdy razem z ukochaną Iwoną zostali rodzicami Jakuba. 3 lata później rodzina powiększyła się o Antoniego, a w 1992 r. do starszych braci dołączyli bliźniacy Marcin i Jan.

Niestety, jeszcze zanim najmłodsi chłopcy przyszli na świat, Sojka zostawił żonę dla innej kobiety. Była nią Grażyna Trela, aktorka. Gwiazda tak zawróciła piosenkarzowi w głowie, że nawet ciąża żony nie zatrzymała Sojki przy Iwonie. Miłość wygasła po 6 latach, ale w tym czasie artysta wciąż utrzymywał kontakt z dziećmi.

Tata nas nigdy nie zostawił. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Często do nas dzwonił, więc bolesnej tęsknoty nie odczułem – wspominali w "Gali" synowie muzyka.

Kim są synowie Stanisława Sojki?

Obecnie wszystkie dzieci Sojki są już dorosłe, a artyście dane było spędzić też czas z wnukami. Najstarszy syn, Jakub, to 44-latek, Antoni ma 41 lat, a Jan i Marcin 33 lata.

Jakub para się muzyką - jak ojciec. Dekadę temu pojawił się nawet w "Must Be The Music".

Już jako kilkuletni chłopiec brałem swoje pałki do perkusji i jeździłem z ojcem na koncerty. Uwielbiałem sale koncertowe i teatralne. Mogłem wchodzić na pomosty dla oświetleniowców, zaglądać do różnych zakamarków, przebywać wśród muzyków, dotykać instrumentów. (...) Odkąd pamiętam, zawsze wiedziałem, że będę grał z tatą. Od początku dobrze nam się grało. Wydaje mi się, że im dłużej razem pracujemy, tym lepiej się rozumiemy - mówił w "Dzień dobry TVN".

Antoni Sojka też związał swoją zawodową ścieżkę z muzyką. Najpierw był realizatorem dźwięki, później komponował, a w końcu zaczął śpiewać. Podobnie jak starszy brat on też działał z tatą.

Marcin Sojka, jeden z bliźniaków, został perkusistą i gra w zespole Tropical Soldiers of Paradise.

Obydwaj są niezwykle muzykalni. Jaś od dziecka wykazywał również talent plastyczny. Gdy miał sześć lat, narysował kredkami rosnącą na podwórku lipę w ośmiu fazach, od rana do wieczora, w zależności od oświetlenia. I Janek widzi inaczej. Najpierw rysował komiksy, teraz z przyjacielem, klatka po klatce, animują filmy. Marcin to wybitny piłkarz, tętno wyczynowe, i humanista. Ale także świetny rytmik. Gra na bębnach jak stary afrykański dobosz. W ciągu dnia ma trzy koncepcje, co chce robić w przyszłości. Więc co będzie dalej, nie wiadomo - mówił Stanisław Soyka w 2008 roku w rozmowie z Aleksandrą Szarłat.

Wówczas bliźniacy mieli tylko 16 lat, ale już widać było, w czym są najlepsi. Jan ostatecznie został specjalistą od animacji komputerowej.

Utalentowane wnuki

Stanisław Sojka występował na scenie z synami, ale i wnuczką! Nina, córka Antoniego, ma ogromny talent. Podobnie zresztą jak Michał, syn Kuby, który został perkusistą.

Choć życie rodzinne piosenkarza nie było usłane różami, Sojce udało się ułożyć stosunki z pierwszą małżonką, która pożegnała go po śmierci wpisem w mediach społecznościowych. Pięknie uczciła jego pamięć.

Stanisław Soyka zmarł. Jaka była przyczyna śmierci legendarnego artysty?