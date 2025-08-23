Gwiazdy show-biznesu żegnają Stanisława Sojkę

W czwartek, 21 sierpnia zmarł Stanisław Sojka. Miał zaledwie 66 lat. Uwielbiany artysta odszedł niespodziewanie w dniu, w którym miał pojawić się w sopockiej Operze Leśnej. Od lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Prokuratura Rejonowa w Sopocie w rozmowie z "Super Expressem" przekazała, że to za wcześnie, by mówić o przyczynach zgonu, ale z pewnością wyjaśni to prowadzone postępowanie.

Przedwczesna śmierć Stanisława Sojki pogrążyła w żałobie fanów, środowisko artystyczne, a przede wszystkim jego najbliższych. Z pierwszego małżeństwa doczekał się czterech synów - Jakuba (1981), Antoniego (1984), oraz bliźniaków Marcina i Jana (1992). Muzyka opłakują również ukochane wnuki.

Soykę pożegnało wiele gwiazd show-biznesu. Wiele z nich nie kryło wzruszenia i dzieliło się osobistymi wspomnieniami. Doda zamieściła archiwalne nagrania z koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Na jednym z nich Sojka wykonuje ponadczasową "Tolerancję", na innym udziela wywiadu, w którym mówi o swojej wizji muzyki. Doda dodała krótki, ale poruszający wpis.

Wczoraj odszedł wielki artysta. Kocham jego piosenki. Jedną z nich wykonał na naszym koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Wsłuchajcie się, a dziś zrozumiecie - napisała w sieci gwiazda.

Pierwsza żona żegna Stanisława Sojkę. Wiele mu wybaczyła

Wśród osób, które pożegnały Stanisława Sojkę jest również jego pierwsza żona. Iwona Suwara na swoim Facebooku zamieściła zdjęcie Soyki z młodości oraz świeczkę. Zamiast opisu dodała czarne serduszko. W komentarzach zaroiło się od kondolencji i słów wsparcia.

Stanisław Sojka i Iwona Suwara poznali się na studiach muzycznych. Zakochani szybko wzięli ślub. Przyszły mistrz polskiego jazzu miał zaledwie 22 lata, gdy na świecie pojawił się ich pierwszy syn. Z czasem na świecie pojawił się kolejny potomek. Utalentowana skrzypaczka skupiła się na wychowywaniu dzieci, a jej mąż na rozwoju kariery. W latach 90. Soyka wdał się w romans z krakowską aktorką, Grażyną Trelą.

Uczucie było tak wielkie, że nie wahał się synów oraz żony, która była wtedy w bliźniaczej ciąży. Związek zakończył się po sześciu latach. Soyka nie chciał bowiem tracić kontaktu z synami. Zależało mu również na utrzymaniu dobrych relacji z byłą żoną.

Oczywiście, to nie byłoby możliwe bez niej. Mimo różnicy poglądów i krytycznych sytuacji zdołaliśmy zachować rodzicielską zgodę. Staliśmy murem, nie można było nami manipulować - cytuje słowa muzyka portal Viva.pl.

Iwona Suwara po rozwodzie starała zapewnić sobie i synom spokojne życie. Skrzypaczka specjalizuje się w muzyce tradycyjnej, a inspiracje z folkloru polskiego i europejskiego. Razem z dwoma synami założyła m.in. Kapelę Jazgódki.

