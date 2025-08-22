Łamiące serce słowa Dody. Tak żegnała Stanisława Sojkę. "Wsłuchajcie się"

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-22 14:35

Polska scena muzyczna pogrążona jest w żałobie. W czwartek odszedł Stanisław Sojka, jeden z najwybitniejszych artystów, którego głos i charyzma przez dekady wzruszały publiczność. Informacja o śmierci muzyka dotarła do fanów w dramatycznych okolicznościach - podczas trwającego Top of the Top Sopot Festival. Na wieść o jego odejściu wiele gwiazd nie kryło wzruszenia. Wśród nich znalazła się także Doda, która publicznie podzieliła się osobistym wspomnieniem.

Wieczór w Operze Leśnej miał być świętem muzyki. Podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival nadeszła smutna wiadomość. Stanisław Sojka zmarł w wieku 66 lat. TVN podjął decyzję o przerwaniu transmisji wydarzenia, aby poinformować widzów i oddać artyście symboliczny hołd. Gdy koncert wznowiono, na scenie wybrzmiały utwory dedykowane pamięci Sojki. Wiele osób obecnych w Operze Leśnej dopiero wtedy zrozumiało, co się stało.

Zobacz też: Kulisy zamieszania w Sopocie. Gdy zmarł Sojka, gwiazdy uciekły sprzed kamer. "Trzeba coś wymyślić"

Doda wspomina Stanisława Sojkę

Świadkowie tamtego wieczoru mówią o ogromnych emocjach, jakie towarzyszyły zarówno publiczności, jak i samym wykonawcom. Smutne wieści błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Z każdą godziną pojawiały się kolejne wpisy znanych osobistości, które żegnały Sojkę i wspominały jego artystyczny dorobek. Szczególnie poruszający okazał się gest Dody. Wokalistka zamieściła archiwalne nagrania z koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Na jednym z nich Sojka wykonuje ponadczasową "Tolerancję", na innym udziela wywiadu, w którym mówi o swojej wizji muzyki. Doda opatrzyła nagrania krótkim, ale emocjonalnym wpisem.

Zobacz też: Sojka niedługo przed śmiercią rozmawiał z Kayah. Tak brzmiały jego ostatnie słowa

Wczoraj odszedł wielki artysta. Kocham jego piosenki. Jedną z nich wykonał na naszym koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Wsłuchajcie się, a dziś zrozumiecie - napisała w sieci gwiazda.

Śmierć Sojki odbiła się szerokim echem także w środowisku muzycznym. Jego twórczość, od jazzowych interpretacji, przez ballady, aż po autorskie utwory pełne emocji i refleksji pozostawiła trwały ślad w sercach słuchaczy. Utwory takie jak "Tolerancja", "Cud niepamięci" czy "Play It Again" na zawsze zapisały się w historii polskiej piosenki.

Zobacz też: Stanisław Sojka nie żyje. Halina Frąckowiak wyjawiła prawdę o artyście

Zobacz naszą galerię: Doda szczerze o Sojce. Tak go zapamiętała!

Doda szczerze o Sojce. Tak go zapamiętała!
31 zdjęć
Sonda
Czy interesujesz się muzyką?
Groby autorów wierszyków, bajek, piosenek i kołysanek dla dzieci. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STANISŁAW SOJKA
DODA