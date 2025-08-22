Łamiące serce słowa Dody. Tak żegnała Stanisława Sojkę. "Wsłuchajcie się"

Wieczór w Operze Leśnej miał być świętem muzyki. Podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival nadeszła smutna wiadomość. Stanisław Sojka zmarł w wieku 66 lat. TVN podjął decyzję o przerwaniu transmisji wydarzenia, aby poinformować widzów i oddać artyście symboliczny hołd. Gdy koncert wznowiono, na scenie wybrzmiały utwory dedykowane pamięci Sojki. Wiele osób obecnych w Operze Leśnej dopiero wtedy zrozumiało, co się stało.

Zobacz też: Kulisy zamieszania w Sopocie. Gdy zmarł Sojka, gwiazdy uciekły sprzed kamer. "Trzeba coś wymyślić"

Doda wspomina Stanisława Sojkę

Świadkowie tamtego wieczoru mówią o ogromnych emocjach, jakie towarzyszyły zarówno publiczności, jak i samym wykonawcom. Smutne wieści błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Z każdą godziną pojawiały się kolejne wpisy znanych osobistości, które żegnały Sojkę i wspominały jego artystyczny dorobek. Szczególnie poruszający okazał się gest Dody. Wokalistka zamieściła archiwalne nagrania z koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Na jednym z nich Sojka wykonuje ponadczasową "Tolerancję", na innym udziela wywiadu, w którym mówi o swojej wizji muzyki. Doda opatrzyła nagrania krótkim, ale emocjonalnym wpisem.

Zobacz też: Sojka niedługo przed śmiercią rozmawiał z Kayah. Tak brzmiały jego ostatnie słowa

Wczoraj odszedł wielki artysta. Kocham jego piosenki. Jedną z nich wykonał na naszym koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Wsłuchajcie się, a dziś zrozumiecie - napisała w sieci gwiazda.

Śmierć Sojki odbiła się szerokim echem także w środowisku muzycznym. Jego twórczość, od jazzowych interpretacji, przez ballady, aż po autorskie utwory pełne emocji i refleksji pozostawiła trwały ślad w sercach słuchaczy. Utwory takie jak "Tolerancja", "Cud niepamięci" czy "Play It Again" na zawsze zapisały się w historii polskiej piosenki.

Zobacz też: Stanisław Sojka nie żyje. Halina Frąckowiak wyjawiła prawdę o artyście

Zobacz naszą galerię: Doda szczerze o Sojce. Tak go zapamiętała!

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE