21 sierpnia polską sceną muzyczną wstrząsnęła wiadomość o śmierci Stanisława Sojki. 66-letni artysta miał tego samego dnia wystąpić na Top of the Top Sopot Festival. Zamiast jego koncertu, publiczność i widzowie usłyszeli bolesne oświadczenie. Chwilę później scena Opery Leśnej wypełniła się dźwiękami jego najsłynniejszego utworu – "Tolerancji". Kayah zdradziła na Instagramie, o czym rozmawiała po raz ostatni ze Stanisławem Sojką.

Soyka miał wystąpić czwartego dnia festiwalu w Sopocie. Jednak w trakcie koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła wiadomość o śmierci artysty. TVN, poruszony tragedią, zdecydował o przerwaniu transmisji wydarzenia.

Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku do artysty, jego rodziny i bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów, organizatorów i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie Pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment

– przekazano widzom.

Chwilę po oficjalnym komunikacie scena Opery Leśnej zamieniła się w miejsce muzycznego pożegnania. Artyści obecni na festiwalu wykonali jeden z najważniejszych utworów w dorobku Stanisława Sojki – "Tolerancja". Publiczność słuchała w absolutnej ciszy, a wśród widzów nie brakowało łez wzruszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kulisy zamieszania w Sopocie. Gdy zmarł Sojka, gwiazdy uciekły sprzed kamer. "Trzeba coś wymyślić"

Kayah wspomina ostatnią rozmowę ze Stanisławem Sojką

Wśród gwiazd obecnych tego dnia w Sopocie była także Kayah. Jeszcze kilka godzin przed śmiercią Soyki miała okazję rozmawiać z nim za kulisami.

Po tragedii podzieliła się w mediach społecznościowych wspomnieniem z tej rozmowy:

Staszku, kilka godzin temu zapytałam Cię: „Co z tą tolerancją?”. Odpowiedziałeś: „Kasia… nie ma”. Gdybym tylko wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa. Nic mądrzejszego już dziś nie napiszę. Do zobaczenia

– napisała na Instagramie, dodając zdjęcie artysty.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prokuratura ujawnia, jak zmarł 66-letni Stanisław Sojka. Ruszyło śledztwo. "Stało się to w hotelu"

Tego wieczoru w Sopocie zamiast kolejnego koncertu widzowie stali się świadkami niezwykłego, choć bolesnego pożegnania. Soyka odszedł, lecz jego muzyka zostanie z nami na zawsze.

