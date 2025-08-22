Stanisław Sojka nie żyje. Do sieci wyciekło ostatnie nagranie artysty

To nagranie miało być zapowiedzią wyjątkowego występu, a stało się jego symbolicznym pożegnaniem. Wokalistka Natalia Grosiak opublikowała w mediach społecznościowych fragment próby do duetu ze Stanisławem Sojką podczas Top of the Top Sopot Festival. Nikt nie przypuszczał, że chwilę później legendarny artysta trafi do szpitala, a wieczorem dotrze wiadomość o jego śmierci. Stanisław Soyka nie żyje, artysta zmarł w wieku 66 lat.

Stanisław Sojka od lat był uznawany za jedną z największych osobowości polskiej sceny muzycznej. Łączył jazz, poezję śpiewaną i elementy muzyki klasycznej, tworząc własny, niepowtarzalny styl. Jego głos, interpretacje i niezwykła wrażliwość sprawiły, że zyskał status artysty kultowego. Informacja o jego śmierci obiegła media jak grom z jasnego nieba, pogrążając fanów i przyjaciół w żałobie.

Ostatnie nagranie Stanisława Sojki. Łzy napływają do oczu

Kilka godzin przed tragicznymi wydarzeniami Stanisław Sojka pojawił się na próbie w sopockiej Operze Leśnej. Razem z Natalią Grosiak przygotowywał utwór "Cud niepamięci", który miał być jednym z najbardziej wzruszających momentów festiwalu. Grosiak, wstrząśnięta całą sytuacją, podzieliła się nagraniem i wzruszającymi słowami pożegnania.

To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam. Ale od Pana dostałam ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję… - napisała artystka w sieci.

Wkrótce po próbie Soyka źle się poczuł i został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Świat muzyki stracił artystę, którego dorobek artystyczny był nie do przecenienia. Soyka miał na koncie dziesiątki albumów, w tym nagrania jazzowe, interpretacje wierszy, jak i kultowe przeboje, które śpiewały całe pokolenia. Utwory takie jak "Tolerancja", "Absolutnie nic", czy "Cud niepamięci" na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Dla wielu młodszych artystów był mentorem i inspiracją. Jego koncerty miały niepowtarzalny klimat, a publiczność czuła, że uczestniczy w czymś więcej niż tylko występie - w prawdziwym spotkaniu ze sztuką. W sekcji komentarzy pod nagraniem udostępnionym przez Natalię pojawiła się masa komentarzy wspominających wielkiego artystę: "Piękny wykon, na koncercie mógł to być najlepszy występ. Aż nieprawdopodobne, że tego artysty już nie usłyszymy z nowym repertuarem".

