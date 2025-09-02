W tym kościele pożegnamy Stanisława Sojkę. Jest piękny! Kiedy msza i pochówek? Już znamy szczegóły

Stanisław Sojka (Soyka) odszedł 21 sierpnia. Tego samego dnia był jeszcze na próbie generalnej przed wieczornym show. Niestety, nie dotarł na występ, zmarł w hotelu w Sopocie. Gdy ta tragiczna wieść dotarła do mediów, w tym TVN-u organizującego festiwal w Operze Leśnej, imprezę przerwano.

Cztery dni później przeprowadzono sekcję zwłok artysty, która miała wyjaśnić, jak umarł Stanisław Sojka. Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Gdańsku rozmawiał z "Super Expressem". Jak udało się ustalić, samo wykonanie sekcji to zbyt mało, by poznać ostateczną przyczynę śmierci. Potrzebne są dodatkowe badania.

Sekcja zwłok została przeprowadzona dzisiaj w godzinach porannych w zakładzie medycyny sądowej gdańskiego uniwersytetu medycznego. To badanie nie dało jednak odpowiedzi na podstawowe pytanie, jaka była przyczyna śmierci. Pobrano więc materiał biologicznych do dalszych badań, wyników należy spodziewać się za miesiąc - mówił w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Marek Kopczyński, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Choć nie poznano jeszcze przyczyny śmierci gwiazdora, najbliżsi zaplanowali jego pochówek i ostatnie pożegnanie. Wiadomo, gdzie i kiedy się odbędzie. Kościół, w którym zostanie odprawiona msza żałobna, jest naprawdę piękny.

Pogrzeb Stanisława Sojki. Obszerny, wspaniale zdobiony kościół z historią

31 sierpnia na facebookowym profilu Stanisława Sojki pojawiła się informacja dotycząca pogrzebu.

Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie o godz. 14:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe - czytamy w sieci i na nekrologu.

Rodzina poprosiła o to, by w czasie pogrzebu powstrzymać się od składania kondolencji.

Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy - oznajmili najbliżsi Sojki.

W sieci można znaleźć zdjęcia oraz nagranie (do obejrzenia niżej) z wnętrza świątyni, w której zgromadzą się bliscy i fani Sojki w dniu jego ostatniego pożegnania. Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (jego patronem jest św. Andrzej Bobola) to wspaniała budowla, która w środku jest bogato zdobiona. Pochodzi z lat 50. zeszłego wieku. Budowę rozpoczęto jeszcze w 1939 r., ale przerwała ją wojna. Została ukończona w 1952 r.

