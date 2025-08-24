"Córka" Stanisława Sojki nie mogła milczeć. Śmierć ojca chrzestnego mocno nią wstrząsnęła

Stanisław Sojka zasłynął jako doskonały artysta. Prywatnie, choć rozstał się z pierwszą żoną, udało im się wspólnie wychować aż 4 synów. Obecnie Jakub ma 44 lata, Antoni 41, a bliźniacy Marcin i Jan po 33.

Teraz okazuje się, że Sojka miał też "córkę". Był ojcem chrzestnym dla Julii Biernackiej, która po jego śmierci opublikowała wzruszający wpis i zdjęcia ze Stanisławem, który zastąpił jej ojca.

Zobacz także: Stanisław Sojka doczekał się aż 4 synów! Gdy żona była w ciąży z bliźniakami, doszło do dramatu

Stanisław Sojka i jego "córka". Był dla niej jak tata, choć był jedynie ojcem chrzestnym

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia, a dwa dni później na instagramowym profilu jego chrześnicy Julii Biernackiej pojawił się długi, pełen emocji wpis.

Po stracie Taty zawsze miałam świadomość, że jest mój Ojciec Chrzestny ktoś, kto wspierał mnie rozmową, dobrym słowem i obecnością. Wujek zawsze powtarzał: "Julie in emergency call me". Dobrze było mieć takie wsparcie. Nie zliczę koncertów, na których byłam czasem choćby tylko po to, by choć na chwilę Cię zobaczyć w Twojej zajętości. Zawsze byłam dumna z tego, że tak wspaniały, utalentowany i dobry człowiek jest moim Tatą Chrzestnym - zaczęła Julia.

I dodała wspomnienie sprzed lat:

Pamiętam, jak w dzieciństwie przywoziłeś mi z zagranicznych wyjazdów zabawki i słodycze, których nie było wtedy w Polsce. Jak za młodych lat, kiedy żył mój Tata, tak często odwiedzałeś nasz dom, mając w nim swój ulubiony pokój.

Zobacz także: Stanisław Sojka nie żyje. Do sieci wyciekło nagranie. Tak zaśpiewał po raz ostatni

Julia opublikowała też kondolencje dla rodziny zmarłego Stanisława Sojki, pięknie go przy tym żegnając. Okazuje się, że zaledwie miesiąc wcześniej miała okazję spotkać się ze swoim tatą chrzestnym:

Ściskam całą rodzinę: moją Mamę Chrzestną, Żonę Ewę, Synów - Kubę, Antka, Marcina i Janka i wszystkich bliskich. Nie mam słów, by opisać tę ogromną stratę… Dziękuję za wszystkie wspólne chwile i za to, że zawsze mówiłeś do mnie: "moja córa Jula". Nasze ostatnie spotkanie to koncert w Jassmine 10.07.2025 i cieszę się na maksa, że mieliśmy cudną rozmowę w garderobie, gdzie powiedziałam Ci, jak jestem z Ciebie dumna… Żegnaj…

Zobacz także: Stanisław Sojka zmarł, 2 dni później jego rodzina przerwała milczenie. Internauci komentują

Zobacz więcej zdjęć. Stanisław Sojka odszedł nagle. Na zawsze pozostanie w pamięci fanów. To były jego ostatnie słowa

Stanisław Soyka zmarł. Jaka była przyczyna śmierci legendarnego artysty? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.