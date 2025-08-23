Stanisław Sojka zmarł, 2 dni później jego rodzina przerwała milczenie. Internauci komentują

Śmierć Stanisława Sojki najbardziej uderzyła w jego bliskich, ale była ciosem także dla innych gwiazd i fanów talentu piosenkarza. Nikt nie może pogodzić się z odejściem Soyki. Przecież dopiero co występował, śpiewał, bywał. A jednak to koniec. Artysta odszedł na zawsze godziny po swoim ostatnim występie, który został zarejestrowany jako zapowiedź koncertu, a okazał się cenną pamiątką (możecie zobaczyć go niżej).

Do tej pory rodzina Sojki nie komentowała jego śmierci. Co prawda syn Marcin umieścił w sieci czarną planszę z grafiką, a była żona Iwona Suwara na swoim koncie na Facebooku zamieściła zdjęcie Soyki z młodości oraz świeczkę. Zamiast opisu dodała czarne serduszko.

Dwa dni po śmierci artysty najbliżsi zmarłego, mimo żałoby, zabrali głos.

Rodzina Soyki przerwała milczenie

Na facebookowym profilu nieżyjącego już Stanisława Sojki pojawiło się kilka słów od bliskich artysty.

W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława Soyki pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie kondolencje, słowa wsparcia, obecność i każdy gest otuchy, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach - czytamy w sieci.

Tych kilka słów wystarczyło, aby wielbiciele Sojki mocno się wzruszyli.

Wielbiciele Sojki wysyłają wyrazy współczucia

Fani talentu Stanisława Sojki starają się wspierać rodzinę zmarłego, jak tylko potrafią. Wysyłają wyrazy współczucia.

"Dużo siły dla najbliższych", "Wyrazy współczucia", "Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako muzyk, artysta i Człowiek", "Niech jego dusza zazna spokoju, a pamięć o nim niech pozostanie z nami na zawsze. Wyrazy współczucia dla bliskich, rodziny i przyjaciół", "Wspaniały muzyk i człowiek, składamy kondolencje dla całej rodziny", "Najszczersze kondolencje Rodzinie Pana Stanisława Soyki. Odszedł wielki artysta, którego twórczość na zawsze pozostanie w sercach słuchaczy i będzie żyć w pamięci wielu pokoleń. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w sieci.

