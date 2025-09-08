Pogrzeb Stanisława Sojki. Szymon Hołownia przyjął komunię w nietypowy sposób. To dozwolone

8 września odbył się pogrzeb Stanisława Sojki w Warszawie, w którym uczestniczyło wiele osobistości ze świata kultury, mediów i polityki, m.in. Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, przyjął komunię świętą na rękę, co jest dozwolone w polskim Kościele, szczególnie od czasu pandemii.

Stanisław Sojka spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Pogrzeb Stanisława Sojki odbył się sporo ponad dwa tygodnie po jego śmierci. Wynikało to m.in. z powodu sekcji zwłok, która została przeprowadzona po niespodziewanym odejściu artysty. Przypomnijmy, że Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w hotelu w Sopocie, gdy w nadmorskim kurorcie odbywał się festiwal, na którym muzyk miał wystąpić. Ostatnie pożegnanie artysty rozpoczęło się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Wśród żałobników dostrzegliśmy m.in. Monikę Olejnik, Muńka Staszczyka, Halinę Frąckowiak, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Artura Barcisia, Roberta Chojnackiego czy Zbigniewa Zamachowskiego. Po mszy prochy Stanisława Sojki zostały przeniesione na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach. Grób artysty zalało morze kwiatów, wśród których znalazł się m.in. wieniec od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Na pogrzebie Stanisława Sojki obecny był także Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu przystąpił do komunii świętej, którą przyjął w nietypowy sposób. Ksiądz podał opłatek na rękę polityka.

Komunia święta "na rękę". Komunikat Komisji KEP

Podawanie komunii św. "rękę" w polskim Kościele jest dozwolone. Przed pandemią jednak było bardzo rzadko praktykowane. Sytuacja jednak zmieniła się w 2020 roku. Wtedy też Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP wydała specjalny komunikat podpisany przez biskupa Adama Bałabucha.

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii świętej na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne. Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię świętej na rękę jako tych, którzy "winni są Ciała i Krwi Pańskiej", z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo "niegodne" oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za "godny" zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii świętej, wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła

- czytamy w komunikacie.

Szymon Hołownia miał nieprzyjemną historię związaną z komunią świętą

Szymon Hołownia znany jest z przywiązania do wiary. Marszałek Sejmu to praktykujący katolik, co pokazał m.in. podczas pogrzebu Stanisława Sojki. Przypomnijmy, ze lider Polski 2050 zanim wszedł do polityki i wystartował w wyborach prezydenckich 2020, był dziennikarzem, publicystą i pisarzem. Publikował m.in. w magazynach katolickich, a przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora programowego kanału Religia.tv. Wcześniej Szymon Hołownia dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Ostatecznie jednak zakonnikiem nie został. Z przyjmowaniem komunii przez Szymona Hołownię wiąże się też nieprzyjemna historia. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi 2020 jeden z księży nie chciał mu udzielić sakramentu, co potem przyszły marszałek Sejmu opisał w mediach społecznościowych. Tym razem - na szczęście - kapłan nie robił problemów.

