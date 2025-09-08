Mnóstwo gwiazd na pogrzebie Stanisława Sojki. Monika Olejnik, Muniek Staszczyk i inni oddali mu hołd

W poniedziałek, 8 września tłum żałobników zebrał się przed kościołem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Rodzina, przyjaciele, gwiazdy show-biznesu i fani przybyli, by pożegnać Stanisława Sojkę.

Gwiazdy na pogrzebie Stanisława Sojki

W samo południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Stanisława Sojki. Żałobnicy licznie zebrali się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Rodzina, przyjaciele, fani oraz przedstawiciele świata sztuki i polityki, tłumnie przybyli, by towarzyszyć artyście w jego ostatniej drodze.

Rodzina Stanisława Sojki kilka dni temu poprosiła, by zamiast kwiatów ofiarować datki na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Wiele osób trzymało jednak w dłoni symboliczną białą różę. Małgorzata Potocka miała ze sobą bukiet czerwonych mieczyków. Białe mieczyki ozdabiały również kościół o otaczały urnę z prochami artysty. Wieniec żółto-czerwonych kwiatów ofiarował prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Na pogrzebie Stanisława Sojki pojawiło się wiele znanych twarzy. W tłumie żałobników można było zauważyć m.in. Monikę Olejnik z partnerem Tomaszem Ziółkowskim, Muńka Staszczyka, Tomasza Sikorę, Halinę Frąckowiak, Natalię Szroeder, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Roberta Chojnackiego, Zbigniewa Zamachowskiego czy Artura Barcisia.

Stanisław Sojka pośmiertnie odznaczony

Podczas pogrzebu prezydent Karol Nawrocki uhonorował Stanisława Soykę jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Wybitny artysta otrzymał pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury polskiej.

W imieniu głowy państwa odznaczenie przekazał Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, który odczyta również list od prezydenta.

Miliony słuchaczy Stanisława Soyki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim Go zapamiętamy. Bardzo trudno mówić o Nim w czasie przeszłym. Stanisław Soyka odszedł nagle, pozostawiając nas w niespodziewanym bólu - przekazał prezydent.

