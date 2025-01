i Autor: SHUTTERSTOCK

Rośliny doniczkowe

Z końcem stycznia podlewam tym zamiokulkasa. Wiosną wypuszcza nowe soczyste zielone liście

Koniec stycznia to czas, w którym dni stają się dłuższe, rośliny powoli budzą się z zimowego letargu i szykują się do nowego cyklu. Właśnie wtedy zamiokulkas potrzebuje nawożenia. Nie musisz jednak kupować drogich preparatów. Do polewania rośliny wykorzystaj domową odżywkę.