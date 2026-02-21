Postawiłam to na parapecie obok skrzydłokwiatu, a ten nagle zaczął wypuszczać nowe liście. Zrób to, a skrzydłokwiat pokryje się kwiatami bez dodatkowego nawożenia

Skrzydłokwiat potrzebuje wilgoci, zwłaszcza pod koniec zimy, aby bujnie kwitnąć.

Zapewnij odpowiednią wilgotność powietrza, stawiając obok rośliny miskę z wodą lub regularnie zraszając liście przegotowaną wodą.

Wykorzystaj fusy z kawy jako naturalny nawóz, bogaty w azot, potas i fosfor, aby wzmocnić roślinę.

Odkryj, jak proste domowe sposoby sprawią, że Twój skrzydłokwiat odżyje i obsypie się pąkami!

Postaw to obok skrzydłokwiatu, a roślina odżyje. Pąki będą pojawiać się jeden za drugim

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa, która bardzo lubi wilgoć. Potrzebuje jej do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Skrzydłokwiat najczęściej kwitnie od wiosny do lata, ale odpowiednio pielęgnowany może obsypywać kwiatami nawet jesienią. Koniec zimy to czas, kiedy rośliny wybudzają się z zimowego letargu i rozpoczynają procesy wegetacji. W tym okresie szczególnie ważna jest ich pielęgnacja. Od warunków pod koniec zimy zależy cały proces kwitnienia w kolejnych miesiącach. Rośliny, które potrzebują wilgoci wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Nagrzane grzejniki nie ułatwiają sprawy. Czasem, tak niepozorna sprawa, jak przesuszone powietrze może sprawić, że skrzydłokwiat zacznie marnieć, żółknąc lub przestanie kwitnąć.

W okresie grzewczym pamiętaj, by skrzydłokwiat miał odpowiednio wilgotne powietrze. Najprościej jest to uczynić włączając na kilka godzin dziennie nawilżacz powietrza. Nie każdy jednak ma w domu takie urządzenie. W zamian tego możesz postawić obok doniczki ze skrzydłokwiatem miskę z wodą. Będzie ona stopniowo parować i nawilżać powietrze wokół siebie. Wodę należy regularnie wymieniać. Warto również raz w tygodnie zraszać liście skrzydłokwiatu. Będzie temu roślina będzie mieć stały poziom wilgoci w liściach oraz łodygach. Pamiętaj jednak, by do zraszania kwiatów używać wyłącznie przegotowanej i odstanej wody. Zawiera ona mniej związków mineralnych wapnia oraz magnezu, które odpowiadają za wytrącanie się kamienia. Tego rodzaju osady mogą być szkodliwe dla kwiatów doniczkowych.

Już 4 łyżki tego odżywią marniejący skrzydłokwiat. Roślina momentalnie się podniesie

Najprostszym sposobem nawożenia skrzydłokwiatu jest podsypywanie ziemi w doniczce. Świetnie sprawdza się do tego fusy po kawie - klasycznej zawierającej kofeinę. Wystarczy, że raz w miejscu wsypiesz kilka łyżeczek fusów po kawie do doniczki i delikatnie wymieszasz. Fusy po kawie to bogactwo potrzebnych roślinom substancji odżywczych. Przede wszystkim zawierają one azot, który bierze udział w procesach kwitnienia. Wydłuża je i wzmacnia układ korzeniowy roślin. Dodatkowo azot delikatnie zakwasza glebę. Odżywka z fusów po kawie zawiera także potas i fosfor, które niezbędne są do prawidłowego wzrostu oraz rozwoju roślin.

Fusy po kawie można zastosować również w formie płynnej. W takim przypadku wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek świeżych fusów z wodą i odstawisz na około jedna dobę. Po tym czasie należy dokładnie przecedzić wywar i podlewać nim skrzydłokwiat raz na miesiąc.