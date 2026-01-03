Dodaj do wody i podlewaj zawszy, gdy skrzydłokwiat zaczyna marnieć. Dzięki tej odżywce zacznie wypuszczać nowe kwiaty i wyglądać jak nowonarodzony. Jak pielęgnować skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to piękna roślina, która oczyszcza powietrze, ale zimą może marnieć.

Prosta, domowa odżywka z soczewicy może zdziałać cuda dla Twojego kwiatu.

Podlewaj skrzydłokwiat raz w miesiącu roztworem z soczewicy, by pobudzić go do kwitnienia.

Chcesz, aby Twój skrzydłokwiat zakwitł zimą? Poznaj sekretne triki na jego pielęgnację!

Wymieszaj to z wodą i podlewaj skrzydłokwiat. Marniejący kwiat szybko się podniesie

Skrzydłokwiat to jeden z tych kwiatów doniczkowych, które warto mieć w domu. Nie tylko pięknie zdobi każdą przestrzeń, ale jest również znany ze swoich pozytywnych właściwości. Skrzydłokwiat świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Usuwa alkohole, benzen i formaldehyd i oczyszcza powietrze ze smogu. Świetnie sprawdzi się jako roślina do sypialni lub do pokoju dziecięcego. Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest bardzo skomplikowana i nawet osoby bardzo początkujące dadzą sobie radę. Skrzydłokwiat, podobnie jak inne kwiaty doniczkowe, może zacząć marnieć w sezonie zimowym. To trudny czas dla wielu kwiatów. Warto wtedy zadbać o dodatkowe odżywienie rośliny. Świetnie sprawdzi się w tym celu domowa odżywka do skrzydłokwiatu. Wystarczy, że do przegotowanej wody dodasz kilka łyżek soczewicy i odstawisz na kilka godzin. Gdy soczewica namoknie należy ją odcedzić, a pozostałym roztworem podlewać skrzydłokwiat raz w miesiącu. Soczewica zawiera wiele cennych składników odżywczych, które sprawdzają się w pielęgnacji kwiatów. To między innymi azot, który poprawia kwitnienie, oraz fosfor i potas, które wpływają na kondycję roślin. Skrzydłokwiat podlewany taką odżywką może zakwitnąć nawet zimą.

Jak zimą pielęgnować skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat z reguły kwitnie dwa razy do roku - wiosną oraz jesienią. Przy odpowiednich warunkach może jednak kwitnąć cały rok. Zimą największym zagrożeniem dla skrzydłokwiatu jest suche powietrze. Nagrzane grzejniki mocno wysuszają powietrze, co sprawia że wiele roślin doniczkowych marnieje. W tym okresie warto regularnie zraszać liście skrzydłokwiatu wodą. Dzięki temu roślina będzie miała regularny dostęp do wody i odpowiednią wilgotność. Unikaj stawiania doniczki w miejscach, gdzie panują przeciągi i niska temperatura. To nie wpłynie dobrze na roślinę. Skrzydłokwiat zimą podlewaj raz w tygodniu. Uważaj, aby nie przelewać rośliny. Gdy woda zacznie zbierać się w podstawce doniczki to zawsze ja odlewaj. Zminimalizuje to ryzyko gnicia korzeni.