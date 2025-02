Zrób to z wodą w kranie, a pozbędziesz się szkodliwego problemu. Jak usunąć mikroplastik z kranówki?

Wsyp 4 łyżki do słoiczka i postaw w toalecie, a aromatyczny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu. Usunie brzydkie zapachy na dobre. Naturalny zapach do toalety

Czy woda z kranu zawiera mikroplastik? Dlaczego jest on szkodliwy?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o zanieczyszczeniach plastikiem mórz i oceanów. Nadania naukowców są wstrząsające i wskazują one nie tylko obecność cząsteczek plastiku w wodzie, ale również organizmach żyjących w wodach. Mikroplastik, który znajdowany jest w wodzie to nic innego jak mikroskopijne cząsteczki tworzywa wynikające z nadprodukcji tworzyw sztucznych. Ich rozmiar nie przekracza 5 mm, a często jest o wiele mniejsze. W dzisiejszym świecie zdarza się, że nieświadomie spożywamy drobiny mikroplastiku. Ja pisze portal deccoria.pl powołując się na badania Uniwersytetu Łódzkiego obecność mikroplastiku w wodzie jest powszechna. Na setki przebadanych próbek mikroplastik znajdował się aż w 80 proc. Naukowcy wskazują, że spożywanie drobinek plastiku nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Niekorzystnie wpływają one na prace jelit i mogą zaburzyć ich mikrobiom. Dodatkowo na powierzchni mikroplastiku osadzają się inne zanieczyszczenia, które mogą wykazywać działanie toksyczne.

Jak usunąć mikroplastik z wody z kranu?

Okazuje się, że rozwiązanie może być banalnie proste. Portal deccoria.pl wskazał, że naukowcy z chińskiego Jinan University odkryli bardzo prosty sposób. Aby odfiltrować mikroplastik z wody potrzebny będzie zwykły filtr do kawy przelewowej. Na początku należy doprowadzić wodę do wrzenia, a następnie gotować ją przez około 5 minut. Po tym czasie należy usunąć unoszące się na wodzie drobne cząsteczki wykorzystując do tego właśnie filtr. Zbierze on zanieczyszczenia na powierzchni wody. Według badaczy ta prosta metoda skutecznie zmniejszy ilość mikroplastiku z wody z kranu. Jak działa ten sposób? Podczas wrzenia wody niektóre substancje mineralne odpowiadające za powstawanie kamienia osadzają się wokół cząsteczek mikroplastiku sprawiając, że jest on możliwy do przefiltrowania.

