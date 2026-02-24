Prawdziwe trzęsienie ziemi w siatce połączeń

Czy Katowice stają się lotniczym sercem Polski? Wszystko na to wskazuje. Irlandzki przewoźnik nie bierze jeńców i zapowiada potężną ofensywę na lato 2026. Pasażerowie mogą zacierać ręce, bo w ofercie znajdzie się aż 26 tras. To jednak nie koniec niespodzianek, które przygotowano dla podróżnych.

Na mapie połączeń pojawią się cztery absolutne nowości: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus i Tirana. To otwiera przed mieszkańcami regionu zupełnie nowe możliwości wakacyjnych wojaży, zarówno na południe, jak i północ Europy.

Skala tego przedsięwzięcia zapiera dech w piersiach. W Pyrzowicach stacjonować będzie aż dziewięć maszyn – trzy obsługujące loty rozkładowe i sześć czarterowych. Co o tej ekspansji mówią władze przewoźnika?

Katowice są jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących baz Ryanaira w Polsce, dlatego z dumą ogłaszamy rekordowy rozkład Lato 2026 oraz zbazowanie dziewiątego samolotu. To oznacza już 900 milionów USD zainwestowanych w województwie śląskim – inwestycję na skalę, która realnie zmienia lokalną gospodarkę -podkreśla Michał Kaczmarzyk, CEO Ryanair Group.

Tysiące miejsc pracy i strumień pieniędzy

Za tymi imponującymi liczbami kryją się ludzkie historie i realne pieniądze dla regionu. Ta gigantyczna inwestycja to szansa na stabilizację dla wielu rodzin. Mowa tu o ponad 1700 miejscach pracy, w tym niemal 600 etatach bezpośrednio dla pilotów, załóg pokładowych i obsługi naziemnej. Czy to ożywi lokalny rynek pracy?

„Powiększenie bazy operacyjnej linii Ryanair do dziewięciu samolotów w sezonie letnim oraz uruchomienie czterech nowych tras regularnych to ważny sygnał świadczący o rosnącej pozycji Katowice Airport w siatce przewoźnika” - dodaje Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Dlaczego akurat Pyrzowice? Odpowiedź jest prosta – to kopalnia pasażerów. W zasięgu zaledwie godziny lub półtorej jazdy samochodem mieszka tu nawet 6 milionów potencjalnych klientów. To właśnie ten ogromny potencjał skusił giganta do wydania fortuny na rozwój bazy. Jak zaznacza Kaczmarzyk:

Każdy zbazowany samolot to około 100 mln USD wartości – uwzględniając samolot, części, zaplecze techniczne i personel. Dziewięć maszyn oznacza więc inwestycję rzędu 900 mln USD.

Gdzie polecimy na wymarzony urlop?

Sezon letni 2026 zapowiada się gorąco nie tylko ze względu na temperaturę. Przewoźnik szykuje prawdziwą gratkę dla łowców okazji – trzydniową wyprzedaż biletów dostępną wyłącznie w aplikacji i na stronie. Kiedy ruszy ta akcja? Szczegóły są na razie owiane tajemnicą, ale warto być czujnym. Wiadomo jednak, że z Pyrzowic dostaniemy się już nie tylko do klasyków jak Rzym czy Bruksela.

Słoneczna Malaga, klimatyczna Lamezia Terme czy intrygująca Tirana są teraz na wyciągnięcie ręki.

Patrząc na historię rozwoju bazy, trudno uwierzyć, że w 2007 roku stacjonował tu tylko jeden samolot. Dziś jest ich dziewięć. To jasny sygnał dla konkurencji i pasażerów: Pyrzowice wyrastają na potężny hub w Europie Środkowej. Co przyniesie przyszłość?

Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej linii Ryanair w galerii.