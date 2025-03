- Wizz Air to największy regularny przewoźnik w Katowice Airport, zarówno pod względem liczby tras, jak i liczby przewożonych podróżnych. W tym roku linia zapowiedziała uruchomienie z katowickiego lotniska już pięciu nowych kierunków. Obok najświeższej nowości, czyli Billund, na początku czerwca Wizz Air zacznie latać z Katowice Airport do Kiszyniowa, Pizy i Madrytu, a pod koniec października do Agadiru - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.