i Autor: Piotr Adamczyk / Katowice Airport

Nowe połączenia z Katowice Airport

Ryanair otwiera sezon na Budapeszt! Polecimy tam latem 2025 r.

Ryanair ogłosił uruchomienie nowego, sezonowego połączenia z Katowice Airport do Budapesztu. Loty do stolicy Węgier będą realizowane dwa razy w tygodniu, od lipca do października 2025 r. To kolejna nowość w ofercie irlandzkiego przewoźnika z katowickiego lotniska na sezon "Lato 2025".