Wyjazd do sanatorium NFZ
Wyjazdy do sanatoriów od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Dla wielu osób to sprawdzony sposób na poprawę zdrowia, rehabilitację i jednocześnie spokojny wypoczynek w uzdrowiskowych miejscowościach. Zainteresowanie turnusami na NFZ wciąż jest bardzo duże, co potwierdzają długie kolejki i wielomiesięczne oczekiwanie na wyjazd.
Warto jednak pamiętać, że sanatorium finansowane przez NFZ nie jest całkowicie darmowe. Choć fundusz pokrywa koszty leczenia i zabiegów, kuracjusze muszą zapłacić m.in. za nocleg i wyżywienie. Jakie stawki obowiązują więc w 2026 roku? Ile faktycznie kosztuje pobyt w sanatorium i z jakimi opłatami trzeba się liczyć?
Ile kosztuje pobyt w sanatorium z NFZ? W 2026 r. zmiana
Od 1 maja do 30 września 2026 r. zaczną obowiązywać podwyższone opłaty za pobyt w sanatorium w sezonie wiosenno-letnim. Poniżej zamieszczamy dokładny cennik:
- 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
- 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
- 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
- 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
- 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.
Standardowy pobyt w sanatorium trwa około 21 dni (3 tygodnie). Na tej podstawie można oszacować orientacyjny koszt:
- Pokój jednoosobowy z łazienką – ok. 858,90 zł
- Pokój dwuosobowy z łazienką – ok. 573,30 zł.
Te osoby mają sanatorium za darmo
Dodatkowe wydatki w sanatorium. Tych nie pokrywa NFZ
Dodatkowe koszty, które pacjent najczęściej ponosi we własnym zakresie podczas turnusu uzdrowiskowego w sanatorium z ramienia NFZ to:
- Dojazd do uzdrowiska
- Opłata klimatyczna (jeśli obowiązuje w danym miejscu)
- Pobyt opiekuna (jeśli towarzyszy kuracjuszowi)
- Zabiegi rehabilitacyjne lub dodatkowe usługi nieobjęte programem NFZ.