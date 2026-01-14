Ile kosztuje wyjazd do sanatorium w 2026 roku? Aktualne ceny, stawki i opłaty NFZ

Wyjazd do sanatorium to dla wielu osób szansa na poprawę zdrowia i odpoczynek w specjalistycznych warunkach. W 2026 roku zarówno pobyty finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i te prywatne mają swoje koszty, które zależą od standardu zakwaterowania czy długości turnusu. Planując więc wyjazd warto z wyprzedzeniem poznać aktualne stawki.

Wyjazd do sanatorium NFZ

Wyjazdy do sanatoriów od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Dla wielu osób to sprawdzony sposób na poprawę zdrowia, rehabilitację i jednocześnie spokojny wypoczynek w uzdrowiskowych miejscowościach. Zainteresowanie turnusami na NFZ wciąż jest bardzo duże, co potwierdzają długie kolejki i wielomiesięczne oczekiwanie na wyjazd.

Warto jednak pamiętać, że sanatorium finansowane przez NFZ nie jest całkowicie darmowe. Choć fundusz pokrywa koszty leczenia i zabiegów, kuracjusze muszą zapłacić m.in. za nocleg i wyżywienie. Jakie stawki obowiązują więc w 2026 roku? Ile faktycznie kosztuje pobyt w sanatorium i z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

Ile kosztuje pobyt w sanatorium z NFZ? W 2026 r. zmiana

Od 1 maja do 30 września 2026 r. zaczną obowiązywać podwyższone opłaty za pobyt w sanatorium w sezonie wiosenno-letnim. Poniżej zamieszczamy dokładny cennik:

  • 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
  • 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
  • 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
  • 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
  • 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Standardowy pobyt w sanatorium trwa około 21 dni (3 tygodnie). Na tej podstawie można oszacować orientacyjny koszt:

  • Pokój jednoosobowy z łazienką – ok. 858,90 zł
  • Pokój dwuosobowy z łazienką – ok. 573,30 zł.

Te osoby mają sanatorium za darmo

Dodatkowe wydatki w sanatorium. Tych nie pokrywa NFZ

Dodatkowe koszty, które pacjent najczęściej ponosi we własnym zakresie podczas turnusu uzdrowiskowego w sanatorium z ramienia NFZ to:

  • Dojazd do uzdrowiska
  • Opłata klimatyczna (jeśli obowiązuje w danym miejscu)
  • Pobyt opiekuna (jeśli towarzyszy kuracjuszowi)
  • Zabiegi rehabilitacyjne lub dodatkowe usługi nieobjęte programem NFZ.
