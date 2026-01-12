Ponad 2 tys. kuracjuszy zrezygnowało z turnusów. NFZ jest bezradny

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-12 15:33

O wyjazdach do sanatoriów jest w ostatnim czasie dość głośno, a to ze względu na nietypowe zachowanie kuracjuszy. Okazuje się, że coraz więcej pacjentów rezygnuje z turnusów. W 2025 roku ponad 2 tys. kuracjuszy nie dotarło na leczenie. Jakie są przyczyny masowej rezygnacji z wyjazdów do uzdrowisk?

Odwołany turnus

i

Turnus w sanatorium. Na miejsce czeka się nawet 10 miesięcy

Czas oczekiwania na turnus w sanatorium finansowany przez NFZ wynosi obecnie nawet 10 miesięcy, a w niektórych przypadkach bywa jeszcze dłuższy. Kolejki są efektem dużego zainteresowania leczeniem uzdrowiskowym, ograniczonej liczby miejsc oraz niedoboru personelu w uzdrowiskach. Mimo to każdego roku część pacjentów rezygnuje z wyjazdu dosłownie na kilka dni, a nawet z dnia na dzień przed rozpoczęciem turnusu. Dla resortu to prawdziwa zmora, na którą na ten moment nie ma jeszcze rozwiązania. 

Masowe rezygnacje z turnusów uzdrowiskowych

Jak podaje portal Fakt.pl, w 2025 roku na 322 tys. skierowań, między styczniem a październikiem ponad 2 tys. osób zrezygnowało z zaplanowanego turnusu. Dlaczego tak wielu pacjentów rezygnuje z wyjazdów? Niektóre powody mogą zaskoczyć. 

Dlaczego pacjenci rezygnują z sanatorium? [LISTA]

  • Konieczność grzania w domu zimą
  • Niepsrzyjające warunki na drogach i chodnikach
  • Konieczność opieki nad zwierzęciem domowym
  • Skłonność do przeziębień
  • Zaplanowane już wyjazdy zagraniczne
  • Zainteresowanie wyłącznie turnusem w okresie letnim
  • Chęć spędzenia turnusu w konkretnej lokalizacji.

W przypadku leczenia uzdrowiskowego trudną do zaakceptowania normą są sytuacje, gdy pacjenci wnioskują, a nawet żądają zmiany terminu/miejsca leczenia, z uwagi na okoliczności inne niż medyczne, pomijając aspekt medyczny (wskazania medyczne), który jest podstawowym kryterium kwalifikacji do leczenia. Tego typu sytuacje nie występują w takiej skali w innych świadczeniach medycznych (np. rehabilitacji leczniczej), gdzie pacjenci potrafią dostosować się do wyznaczonych terminów tak, aby móc skorzystać z leczenia - relacjonował wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, cytuje portal Fakrt.pl.

Jak zmienić termin leczenia uzdrowiskowego?

Pacjent, który otrzymał skierowanie do sanatorium z wyznaczonym terminem, a nie może z niego skorzystać, powinien jak najszybciej poinformować oddział wojewódzki NFZ, który to skierowanie potwierdził.

Co trzeba zrobić?

1. Złożyć wniosek o zmianę terminu

  • pisemnie (listownie lub osobiście),
  • w wielu oddziałach NFZ także telefonicznie lub mailowo.

2. Podać przyczynę rezygnacji lub prośby o przesunięcie terminu. NFZ najczęściej akceptuje:

  • nagłe pogorszenie stanu zdrowia,
  • hospitalizację,
  • ważne zdarzenia losowe (np. śmierć bliskiej osoby),
  • inne uzasadnione okoliczności.

3. Dołączyć dokumenty np. zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala – zwłaszcza gdy rezygnacja następuje krótko przed wyjazdem.

Jeśli NFZ uzna powód za zasadny, skierowanie zostaje zachowane, a pacjent trafia z powrotem do kolejki i czeka na nowy termin leczenia.

