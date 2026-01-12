Ponad 2 tys. kuracjuszy zrezygnowało z turnusów. NFZ jest bezradny

Turnus w sanatorium. Na miejsce czeka się nawet 10 miesięcy

Czas oczekiwania na turnus w sanatorium finansowany przez NFZ wynosi obecnie nawet 10 miesięcy, a w niektórych przypadkach bywa jeszcze dłuższy. Kolejki są efektem dużego zainteresowania leczeniem uzdrowiskowym, ograniczonej liczby miejsc oraz niedoboru personelu w uzdrowiskach. Mimo to każdego roku część pacjentów rezygnuje z wyjazdu dosłownie na kilka dni, a nawet z dnia na dzień przed rozpoczęciem turnusu. Dla resortu to prawdziwa zmora, na którą na ten moment nie ma jeszcze rozwiązania.

Masowe rezygnacje z turnusów uzdrowiskowych

Jak podaje portal Fakt.pl, w 2025 roku na 322 tys. skierowań, między styczniem a październikiem ponad 2 tys. osób zrezygnowało z zaplanowanego turnusu. Dlaczego tak wielu pacjentów rezygnuje z wyjazdów? Niektóre powody mogą zaskoczyć.

Dlaczego pacjenci rezygnują z sanatorium? [LISTA]

Konieczność grzania w domu zimą

Niepsrzyjające warunki na drogach i chodnikach

Konieczność opieki nad zwierzęciem domowym

Skłonność do przeziębień

Zaplanowane już wyjazdy zagraniczne

Zainteresowanie wyłącznie turnusem w okresie letnim

Chęć spędzenia turnusu w konkretnej lokalizacji.

W przypadku leczenia uzdrowiskowego trudną do zaakceptowania normą są sytuacje, gdy pacjenci wnioskują, a nawet żądają zmiany terminu/miejsca leczenia, z uwagi na okoliczności inne niż medyczne, pomijając aspekt medyczny (wskazania medyczne), który jest podstawowym kryterium kwalifikacji do leczenia. Tego typu sytuacje nie występują w takiej skali w innych świadczeniach medycznych (np. rehabilitacji leczniczej), gdzie pacjenci potrafią dostosować się do wyznaczonych terminów tak, aby móc skorzystać z leczenia - relacjonował wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, cytuje portal Fakrt.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miejsca dla kuracjuszy

Jak zmienić termin leczenia uzdrowiskowego?

Pacjent, który otrzymał skierowanie do sanatorium z wyznaczonym terminem, a nie może z niego skorzystać, powinien jak najszybciej poinformować oddział wojewódzki NFZ, który to skierowanie potwierdził.

Co trzeba zrobić?

1. Złożyć wniosek o zmianę terminu

pisemnie (listownie lub osobiście),

w wielu oddziałach NFZ także telefonicznie lub mailowo.

2. Podać przyczynę rezygnacji lub prośby o przesunięcie terminu. NFZ najczęściej akceptuje:

nagłe pogorszenie stanu zdrowia,

hospitalizację,

ważne zdarzenia losowe (np. śmierć bliskiej osoby),

inne uzasadnione okoliczności.

3. Dołączyć dokumenty np. zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala – zwłaszcza gdy rezygnacja następuje krótko przed wyjazdem.

Jeśli NFZ uzna powód za zasadny, skierowanie zostaje zachowane, a pacjent trafia z powrotem do kolejki i czeka na nowy termin leczenia.