Wyjazd do sanatorium NFZ 2025

Coraz więcej osób w Polsce korzysta z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak oczekiwanie na turnus sanatoryjny potrafi trwać miesiącami, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. To szczególnie frustrujące dla pacjentów, którzy chcieliby jak najszybciej rozpocząć rehabilitację lub podreperować zdrowie. Na szczęście istnieje sposób, by znacznie skrócić ten czas i wyjechać do sanatorium niemal "od ręki". Mowa o tzw. sanatorium "last minute", czyli ofercie skierowanej do osób gotowych na szybki wyjazd w miejsce zwolnione przez innego kuracjusza.

Turnus uzdrowiskowy last minute

Sanatorium last minute to możliwość skorzystania z wolnych miejsc, które pojawiają się w wyniku rezygnacji innych pacjentów. Takie zwroty są dostępne na krótko przed planowanym terminem turnusu, często zaledwie kilka dni wcześniej. Dla osób elastycznych i gotowych do szybkiego wyjazdu to szansa na leczenie uzdrowiskowe bez długiego oczekiwania. Jak jednak skorzystać z takiej możliwości?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wielkopolska dołączy do grona regionów uzdrowiskowych? Powstały już tężnie!

Sanatorium last minute - jak skorzystać?

Złóż wniosek do NFZ: aby móc skorzystać z sanatorium last minute, należy najpierw złożyć wniosek o skierowanie do sanatorium w swoim oddziale NFZ. Skontaktuj się z odpowiednim działem: po złożeniu wniosku, warto dowiedzieć się, który pracownik NFZ odpowiada za przydzielanie miejsc ze zwrotów i nawiązać z nim kontakt. Bądź gotowy do szybkiego wyjazdu: zwroty pojawiają się na krótko przed rozpoczęciem turnusu, dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na wyjazd w ciągu kilku dni.

Sanatorium last minute to doskonała opcja dla osób elastycznych, które mogą szybko zorganizować wyjazd. Warto jednak pamiętać, że dostępność takich miejsc jest ograniczona i nie zawsze można znaleźć turnus odpowiadający konkretnym potrzebom zdrowotnym.