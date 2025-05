Uzdrowiska w Polsce w ostatnich latach przeżywają prawdziwe oblężenie! Polacy coraz bardziej doceniają moc leczniczych wód, borowiny i świeżego powietrza, tłumnie ruszając do znanych kurortów, by podreperować zdrowie i naładować baterie. Krynica-Zdrój, Ciechocinek czy Kołobrzeg - to właśnie te nazwy od lat kojarzą się z relaksem i poprawą samopoczucia. Czy jednak warto ograniczać się tylko do krajowych destynacji? Okazuje się, że za granicą czekają na nas równie atrakcyjne uzdrowiska, oferujące unikalne zabiegi, egzotyczne krajobrazy i szansę na prawdziwą odnowę biologiczną. Gdzie warto się wybrać na zagraniczny turnus i co oferują zagraniczne kurorty?

Turnus uzdrowiskowy za granicą

Choć polskie sanatoria mają swoją tradycję i bez wątpienia są jednymi z lepszych, to wyjazd poza granice kraju otwiera zupełnie nowe możliwości. Turnus uzdrowiskowy poza Polską to nie tylko szansa na poprawę zdrowia, ale także na oderwanie się od codziennych problemów, poznanie nowej kultury i naładowanie baterii w pięknych okolicznościach przyrody. Jeśli więc zastanawiasz się, czy warto - warto! Gdzie jednak jechać? Bez wątpienia świetnym wyborem może być m.in. słowacki kurort oddalony zaledwie 2 godziny drogi autem od polskiej granicy. Mowa oczywiście o Pieszczanach!

Uzdrowisko Pieszczany. Raj dla kuracjuszy

Uzdrowisko Pieszczany na Słowacji. Termalne baseny i błoto mineralne

Pieszczany to wyjątkowy kurort uzdrowiskowy położony na malowniczej wyspie między odnogami rzeki Wag, będący największym słowackim ośrodkiem tego typu. Lecznicze właściwości tutejszych wód termalnych znane są od średniowiecza, a borowiny siarkowe są niezwykle skuteczne w leczeniu stanów zapalnych. W Pieszczanach dobrze znane jest także błoto pieszczańskie, które dzięki wysokiej zawartości siarki i siarkowodoru odgrywa istotną rolę w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Co ciekawe, Pieszczany to uzdrowisko, które od lat przyciąga do siebie prawdziwe elity - na miejscu odpoczywały m.in. takie osobistości jak cesarz austriacki Karol I, cesarz niemiecki Wilhelm II, Jolanta Kwaśniewska czy wielu innych znanych współcześnie celebrytów.

