Tatuażysta zabił Ewelinę, a potem ją podpalił?! Córeczki zostały bez mamy

3 lutego 2023 roku we Włocławku w płonącym garażu znaleziono zwłoki Eweliny Z., która najprawdopodobniej padła ofiarą przemocy domowej.

Partner Eweliny, Krystian W., został aresztowany pod zarzutem zabójstwa i próby zatarcia śladów poprzez podpalenie ciała; grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Znajomi Eweliny zeznawali, że kobieta przez długi czas ukrywała doznawaną krzywdę i przemoc, tłumacząc siniaki wypadkami.

Ewelina Z. przez długi czas ukrywała krzywdę, jakiej doświadczała w domu.

Ewelina nie raz była cała w siniakach – mówiła jedna z jej znajomych. – Ja byłam pewna, że on się nad nią znęca. Ewelina zapewniała jednak, że te siniaki ma od tego, że się przewróciła – dodaje.

Do dramatu doszło dokładnie 3 lutego 2023 r., garaż obok domu kobiety stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali ogień, ale w środku znaleźli nadpalone zwłoki Eweliny. Na zimnej posadzce było pełno krwi. Do akcji wkroczyli śledczy i lekarz sądowy. Tego samego dnia Krystian W. trafił do policyjnego aresztu.

Prokuratura ustaliła, że Krystian W. miał bić i kopać kobietę tak długo, aż zmarła, a następnie podpalić ciało, by zatrzeć ślady zbrodni. Tatuażyście postawiono zarzut zabójstwa. Partner Eweliny odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. Krótko po zdarzeniu, Sąd Rejonowy we Włocławku aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.