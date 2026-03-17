PILNE. Wypadek szkolnego autobusu i osobówki! Ranne dzieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-17 15:42

Groźny wypadek w miejscowości Wola Skarbkowa w woj. kujawsko-pomorskim. Szkolny autobus zderzył się z samochodem osobowym. Na miejsce wysłano służby i śmigłowce LPR. Dwoje dzieci z osobówki zostało przetransportowanych do szpitali. Czekamy na nowe doniesienia o stanie rannych i okolicznościach zderzenia z osobówką.

Szkolny autobus zderzył się z osobówką w Woli Skarbkowej. Dzieci trafiły do szpitala

Do poważnego wypadku doszło dziś, we wtorek 17 marca po południu w miejscowości Wola Skarbkowa niedaleko Radziejowa w kujawsko-pomorskim. Szkolny autobus zderzył się tam z samochodem osobowym marki Audi. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 14.20. Na miejsce szybko skierowano policję, straż pożarną i ratowników medycznych. Ze względu na sytuację wezwano także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak przekazał rzecznik policji w Radziejowie, w wyniku wypadku ucierpiały dzieci podróżujące samochodem osobowym. Dwoje z nich zostało zabranych śmigłowcami do szpitali w Płocku i Toruniu. Dzieci skarżyły się na różne dolegliwości i wymagały pilnej pomocy medycznej. Ranna jest także ich matka.

Wśród poszkodowanych są tylko pasażerowie samochodu osobowego. Dzieci z autobusu nie ucierpiały

- Dwoje dzieci zostało przetransportowanych śmigłowcami LPR do szpitali w Toruniu i Płocku natomiast pasażerka, matka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala we Włocławku - powiedział Radiu ESKA  Michał Sochaczewski ze straży pożarnej w Radziejowie.

- Z autobusu nikt nie ucierpiał. Podróżowało nim ośmioro dzieci. W Audi były cztery osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, które uskarżały się na różne dolegliwości - przekazał polsatnews.pl mł. ogn. Patryk Wojciechowski. Na razie nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Policja wyjaśnia, jak dokładnie doszło do zderzenia pojazdów i który kierowca zawinił. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia i zbierają informacje od świadków. Czekamy na nowe doniesienia na temat wypadku w Woli Skarbkowej. 

WYPADEK
KUJAWSKO POMORSKIE