Balon runął na szkolny autobus. Tym pojazdem miały jechać dzieci

Adrian Teliszewski
2026-03-09 14:25

W poniedziałek, 9 marca, mieszkańcy Zielonej Góry stali się świadkami dramatycznego wypadku balonu. Statek powietrzny z trzema kobietami na pokładzie zahaczyła o jeden z budynków mieszkalnych i uderzyła w autobus. Jak przekazała w rozmowie z Radiem Eska kierowniczka pojazdu, lada moment mieli wyruszyć w trasę, aby rozwieźć dzieci do szkoły.

  • W poniedziałkowy poranek w Zielonej Górze rozegrał się dramat. Balon na gorące powietrze uderzył w blok w okolicach ronda Kaziowa, po czym runął na autobus mający dowieźć dzieci na lekcje.
  • Tragiczny bilans zdarzenia to śmierć 28-letniej kobiety, która po zderzeniu wypadła z kosza. Dwie ranne pasażerki trafiły pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu.
  • Zmarła to 28-letnia Jagoda Gancarek – doświadczona instruktorka Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, która rok wcześniej została Mistrzynią Polski Kobiet w lotach balonowych.

Wypadek balonu na rondzie Kaziowa. Autokar miał zawieźć dzieci do szkoły

W poniedziałek, 9 marca, o godzinie 7:37 zielonogórska policja odebrała zgłoszenie o dramatycznym incydencie. Funkcjonariusze potwierdzili, że przy rondzie Mieczysława Kaziowa na ulicy Westerplatte balon na gorące powietrze zahaczył o pobliski blok. Następnie statek powietrzny runął na autobus, który lada moment miał zabrać uczniów na lekcje. Szczęśliwym trafem nikt z osób przebywających w pojeździe nie odniósł w tym wypadku żadnych obrażeń fizycznych.

- Mieliśmy podjąć kurs zabrania dzieci i zawiezienia do szkoły. Usłyszałam jak spadają gałęzie, bo balon wylądował najpierw na gałęziach, a dopiero później zauważyłam, że dziewczyny z koszem zbliżają się. Wyhamowały o ziemię i dlatego nie uderzyły z całym impetem o autobus - powiedziała Radiu ESKA kierowniczka autobusu.

Kim była Jagoda Gancarek? Tragicznie zmarła pilotka z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Krótko po katastrofie Aeroklub Ziemi Lubuskiej potwierdził, że śmierć poniosła ich 28-letnia reprezentantka, Jagoda Gancarek. W krajowym środowisku lotniczym była niezwykle szanowaną postacią. Z wielkim zaangażowaniem pracowała jako instruktorka oraz pilotka samolotów gaśniczych. Swoją rozległą wiedzę z pasją przekazywała innym adeptom. Największym triumfem w jej karierze okazało się zdobycie przed rokiem złotego medalu na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet zorganizowanych w Nałęczowie.

- Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek. (…) Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej – czytamy w komunikacie.

W najbliższym czasie dogłębnym wyjaśnieniem bezpośrednich przyczyn wypadku zajmą się powołani eksperci. Odpowiednie działania badawcze na miejscu tragicznego zdarzenia rozpoczęła już Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Szokujący wypadek! Balon uderzył w blok, jedna osoba nie żyje
