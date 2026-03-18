Ostrzelano blok w Ostrowi Mazowieckiej! 52-latek zatrzymany

Strzały na osiedlu w Ostrowi Mazowieckiej. Zatrzymano 52-latka z bronią pneumatyczną

Na Ostrów Mazowiecką padł blady strach. Na jednym z osiedli ktoś strzelał do okien w bloku i na klatce schodowej. Sprawa wyszła na jaw jeszcze 13 marca, kiedy policja otrzymała zgłoszenie od mieszkańców. Z ich informacji wynikało, że w ostatnich tygodniach uszkodzonych zostało kilka szyb. Miały wyraźne ślady po kulach. Na miejsce pojechali policjanci z pionu kryminalnego. Rzeczywiście zauważyli wyraźne ślady po strzałach – odpryski i przestrzeliny. Wszystko wskazywało na to, że ktoś używał broni pneumatycznej. Jeszcze tego samego dnia, kilka godzin po zgłoszeniu, policjanci zatrzymali podejrzanego o ostrzelanie bloku w Ostrowi Mazowieckiej. To 52-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. W chwili zatrzymania mężczyzna był pod lekkim wpływem alkoholu. Badanie wykazało około 0,4 promila. Z tego powodu dalsze czynności przeprowadzono dopiero po jego wytrzeźwieniu.

Nadal nie wiadomo, dlaczego 52-latek strzelał do bloku pełnego ludzi

Policjanci zabezpieczyli także broń, której miał używać. Była to broń pneumatyczna typu ASG oraz amunicja, czyli plastikowe kulki. Choć nie jest to broń palna, może być niebezpieczna i powodować uszkodzenia. Po zebraniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Chodzi o zniszczenie szyb w oknach mieszkań i na klatce schodowej. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia. Na razie nie wiadomo, dlaczego 52-latek strzelał do budynku. Policja i prokuratura wyjaśniają motyw jego działania. Mieszkańcy osiedla mogą odetchnąć z ulgą, bo podejrzany został zatrzymany. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

