Tatuażysta zabił Ewelinę, a potem ją podpalił?! Córeczki zostały bez mamy. Makabra w Brześciu Kujawskim

Horror we Wroniu, nie żyje sześciomiesięczne niemowlę. Śledczy ujawniają pierwsze szczegóły

Ewelina Z., matka dwóch córek żyła z Krystianem W. pod jednym dachem w Brześciu Kujawskim. Mężczyzna prowadził w mieście salon tatuażu. Miał wielu klientów. Mimo to, nie miał dobrej opinii w swoim mieście. - Ewelina nie raz była cała w siniakach - mówi nam jedna z jej znajomych. - Ja byłam pewna, że on się nad nią znęca. Ewelina zapewniała jednak, że te siniaki ma od tego że się przewróciła - dodaje.

Brześć Kujawski. Zabił Ewelinę, a potem ją podpalił? Krystian W. nie przyznaje się do winy

W ostatni piątek (3 lutego 2023 r.) garaż obok domu Eweliny stanął w płomieniach. Strażacy szybko uporali się z ogniem. Gdy weszli do środka, znaleźli nadpalone zwłoki kobiety. Na zimnej posadzce było pełno krwi. Do akcji wkroczyli śledczy i lekarz sądowy. Tego samego dnia, do policyjnego aresztu trawił Krystian W..

Partner Eweliny odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jest pewna, że w domu kobiety doszło do tragedii. Krystian W. miał bić i kopać Ewelinę tak długo, aż skonała.

Zgodnie z tą wersją, Krystian W. miał podpalić ciało, aby ukryć zbrodnię. Prokuratura postawiła tatuażyście zarzut zabójstwa. Krystian W., nie przyznaje się do winy. W ostatni poniedziałek, (6 lutego 2023 r.) Sąd Rejonowy we Włocławku aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Pod tekstem zamieszczamy galerię, związaną z tematem tragedii w Brześciu Kujawskim.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią