HMŚ 2026: Strefa kibica w sercu Torunia. Ujawnili szczegóły

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 odbędą się w dniach 20-22 marca 2026 roku w Arenie Toruń. Na mieszkańców i gości czeka strefa kibica, ulokowana na Rynku Nowomiejskim.

- Zarówno w jednej, jak i w drugiej części mierzei Rynek będzie faktycznie tętnił życiem - podkreśliła Beata Sawińska, pełnomocniczka marszałka Piotra Całbeckiego ds. Halowych Mistrzostw Świata.

Halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Toruniu: Start 20 marca

Największe święto sportu w historii grodu Kopernika rusza 20 marca. Podczas efektownego otwarcia wystąpi ceniony DJ i mistrz świata w swoim fachu - Steve Nash. Reprezentanci Polski będą mogli liczyć na gorący doping fanów z Torunia i nie tylko. Kibice zobaczą w Kujawsko-Pomorskiej Arenie tytanów świata lekkoatletycznego ze szwedzkim tyczkarzem Armandem Duplantisem na czele. Rywalizacja sportowa w toruńskiej hali to jedno, ale organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach w innych rejonach miasta. Mieszkańców i gości powinna zainteresować strefa kibica, która powstaje na Rynku Nowomiejskim.

- W miejscu, w którym zazwyczaj odbywa się Jarmark Toruński, będzie zlokalizowany namiot, ta główna strefa kibica, w której będzie zlokalizowany bardzo duży ekran ze sceną, z siedzeniami, ze strefą kujawsko-pomorskich "Konstelacji Dobrych Miejsc", czyli wskazówek dla naszych gości, co ciekawego w naszym regionie można zobaczyć - powiedziała pełnomocniczka marszałka ds. HMŚ Beata Sawińska.

Sawińska dodała, że spotkania ze sportowcami, transmisje zawodów, jak i inne wydarzenia na scenie będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Strefa kibica na HMŚ w Toruniu. Atrakcje nie tylko dla mieszkańców

Strefa kibica podczas HMŚ Kujawy Pomorze 26 to nie tylko relacje sportowe. Organizatorzy zaplanowali atrakcje dla starszych i młodszych. To m.in.:

Strefa z wirtualnymi grami lekkoatletycznymi dla dzieci

Strefa robienia sobie selfie z Gąską Gusią

Strefa zrobienia sobie selfie AI, gdzie twarz będzie wkomponowana w postać lekkoatletyczną

Strefa kulinarna ze smakami Kujaw i Pomorza oraz opcją nabycia rzemiosła kujawsko-pomorskiego.

- Na terenie Rynku Nowomiejskiego będą również zlokalizowane miejsca, gdzie będziemy mogli spróbować przebiec się bieżnią z pomiarem czasu. Będzie również strefa, która będzie prowadzona i będzie można zobaczyć, jak odbywa się pchnięcie kulą, jak wyglądają poszczególne dyscypliny i faktycznie spróbować w tym aktywnie wziąć udział. Co ciekawe, będą również trampoliny, które będą prowadzone oczywiście przez wyszkolonych animatorów i będzie można przebić przysłowiową piątkę z Duplantisem - zdradziła Beata Sawińska.

Spotkania z mistrzami

Organizatorzy zaplanowali również przestrzeń zrównoważonego rozwoju, czyli edukacyjno-szkoleniowe elementy, które pokazują w jaki sposób możemy dbać o środowisko. Toruń ubiega się o certyfikat Zielonych Mistrzostw Świata.

- Sobota-niedziela o godzinie 10:00 "Biegi z mistrzami|. W sobotę Adam Kszczot razem z parkrun Toruń, z wszystkimi chętnymi, których zapraszamy. W niedzielę natomiast z Piotrkiem Liskiem, ambasadorem Mistrzostw Świata. Natomiast w piątek zaczynamy troszeczkę szybciej, ponieważ kończymy 50. sztafetę i wówczas zapraszamy zainteresowane osoby o 8:30 pod Urząd Marszałkowski, gdzie z Adamem Kszczotem odbędziemy ostatnią rozgrzewkę sztafetową i z pałeczką sztafetową, dłuższą, bo prawie 12-kilometrową trasą dwoma mostami, na punkt godzinę 10 planujemy przybiec na Rynek Nowomiejski, gdzie odpalimy i zaczniemy oglądanie pierwszej sesję HMŚ - zapowiedziała Sawińska.

