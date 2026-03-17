Zawodnicy KS Nowa Era Toruń zdominowali mistrzostwa województwa!

15 marca w Gniewkowie odbyły się Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym juniorów (rocznik 2007 i młodsi). Indywidualnie wśród juniorów złoto zdobył zawodnik KS Nowa Era Toruń Miłosz Rękas (rocznik 2008). Srebro Maksymilian Sawina z KS Nowa Era Toruń (2008). Zbieżność nazwisk ze słynnym toruńskim żużlowcem nieprzypadkowa - to jego syn. Brązowe medale zdobyli Julian Korzus (2010) oczywiście z KS Nowa Era Toruń i Babiak Oliwier (2008) z Energa Toruń.

W deblu złoto zdobyła para Miłosz Rękas Maksymilian Sawina. Ten debel jest też mistrzem województwa wśród seniorów. Srebro przypadło również zawodnikom z KS Nowa Era: Michałowi Dereszewskiemu (2007) i Julianowi Korzus. Jeden z brązowych medali wywalczyła para Maciej Rękas (2008) zawodnik KS Nowa Era i Wiktor Rudolf (2009) z LUKS Chełmno. Drugi medal zdobył debel Energi Toruń Babiak Oliwier (2008) i Maksymilian Kurowski (2008).

5

W Gniewkowie grano również miksty. I tak złoty medal zdobyła para Agata Krause (2009) z MKS Emdek Bydgoszcz z Michałem Dereszewskim z KS Nowa Era. Srebro Malwina Słupska (2008) z LUKS Chełmno z Wiktorem Rudolfem LUKS Chełmno. Brązowe medale zdobyły miksty Maja Łęgowska (2008) z MKS Emdek Bydgoszcz z Maksymilianem Sawiną i Wiktoria Przybytkowska (2007) z LUKS Chełmno z Miłoszem Rękasem.

Malwina Słupska reprezentuje barwy klubu z Chełmna. Na co dzień od dwóch lat jednak trenuje z zawodnikami KS Nowa Era w salce przy ulicy Świętej Katarzyny 9. Malwina uczy się bowiem w Liceum Akademickim. Mieszka w internacie. I oczywiście została mistrzynią województwa!