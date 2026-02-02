Tak zimno nie było od 16 lat! Ekspert pokazał wymowne liczby

Atak zimy w Polsce i siarczyste mrozy

Potwierdziły się zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy temperatury minimalne spadły w okolice -30 stopni Celsjusza. Takie wartości zaatakują również w nocy z poniedziałku na wtorek. Zazwyczaj o takich temperaturach pisaliśmy w kontekście chociażby Skandynawii. Teraz ostrzeżenia przed silnym mrozem nie obejmują jedynie Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Na wschodzie i północy kraju obowiązują alerty drugiego stopnia (pomarańczowe), przekazane przez IMGW. Ludzie trzęsą się z zimna, warunki na drogach są trudne, a poranne odpalanie samochodów trwa dłużej niż zazwyczaj. Z atakiem zimy mierzą się również mieszkańcy Torunia, co potwierdza ceniony ekspert Rafał Maszewski.

W Toruniu najzimniej od 5 lat

- W poniedziałek temperatura w Toruniu spadła do -18 stopni, a są to najniższe odczyty od 2021 roku. Wtedy toruńskie termometry wskazały -20,3 stopni Celsjusza - przekazał Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl. W ciągu dnia dwucyfrowy mróz nadal będzie obecny, a już teraz mieszkańcy grodu Kopernika i województwa kujawsko-pomorskiego powinni się przygotować na trudną noc.

- W nocy z poniedziałku na wtorek silny mróz do około -18/ -17 stopni, przy gruncie około -23/-22 stopni Celsjusza. Na niebie na ogół bez chmur, a wschodni wiatr będzie słaby, czasami umiarkowany i zwiększy odczucie mrozu do ponad -22 stopni - wylicza Rafał Maszewski.

Mrozy w Polsce. Apel MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaapelowało do Polaków o śledzenie komunikatów pogodowych, zabezpieczenie instalacji wodnych przed zamarznięciem oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Aktualne ostrzeżenia dla poszczególnych powiatów są wysyłane w aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania).

- Apelujemy również o reagowanie na sytuację osób bezdomnych i potrzebujących pomocy, a także zwierząt. Nie wahajmy się zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub oznaczyć potrzebę interwencji na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na stronie Policji. Bezczynność może być gorsza w skutkach niż sam mróz – od października 2025 r. odnotowano 32 zgony z wychłodzenia - czytamy w komunikacie MSWiA.

Na stronie gov.pl przypomniano również o ryzykach, które niesie ze sobą sezon grzewczy. - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest szczególnie ważne w tym okresie. Straż Pożarna tylko od 1 stycznia br. odnotowała 62 ofiary pożarów i 52 ofiary tlenku węgla. Strażacy będę rozdawać czujki tlenku węgla i czujki dymu do najbardziej potrzebujących - podkreślili przedstawiciele MSWiA.

