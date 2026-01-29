Tragiczna śmierć znanego biznesmena. Padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku

Zmarł Roman Gawłowski, założyciel i twórca znanej włocławskiej firmy Instal Projekt. Był cenionym przedsiębiorcą, inżynierem i pasjonatem łowiectwa.

Miał 79 lat. Przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek – kilka dni wcześniej upadł na lodzie na terenie swojej posesji w Michelinie.

Pod jego kierownictwem Instal Projekt przekształcił się z małego zakładu w jedną z wiodących firm w branży grzewczej w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 31 stycznia 2026 r. Msza św. o godz. 12:00 w kościele w Michelinie, a pogrzeb o 13:00 na cmentarzu w Kruszynie.

Roman Gawłowski nie żyje. Tragiczna śmierć założyciela Instal Projekt po upadku na lodzie

Roman Gawłowski, twórca potęgi firmy Instal Projekt zmarł w wieku 79 lat. Był nie tylko cenionym przedsiębiorcą, ale także człowiekiem wielu pasji, głęboko związanym z regionem. Niestety, jego życie zakończyło się w sposób nagły i tragiczny.

Jak nieoficjalnie ustalił lokalny portal DDWloclawek.pl, przyczyną śmierci znanego biznesmena był nieszczęśliwy wypadek. Do zdarzenia miało dojść kilka dni przed śmiercią na terenie jego prywatnej posesji we włocławskiej dzielnicy Michelin. Roman Gawłowski miał poślizgnąć się i upaść na lód. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy, doznany uraz okazał się śmiertelny.

Kiedy pogrzeb Romana Gawłowskiego?

Z informacji umieszczonych na facebookowym profilu Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskeigo, uroczystości pogrzebowe Romana Gawłowskiego odbędą się w sobotę, 31 stycznia 2026 roku. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha we Włocławku-Michelinie. Po nabożeństwie, o godzinie 13:00, nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Parafialny NMP Królowej Polski w pobliskim Kruszynie.