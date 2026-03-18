Toruń wykorzysta innowacyjny system Safepass. Znamy daty i lokalizacje

Podczas konferencji prasowej Łukasz Michalski z firmy Safepass przekazał, że innowacyjna technologia działa już z powodzeniem w 30 innych aglomeracjach . System wykorzystuje specjalne sensory ruchu i świetlne słupki, aby z wyprzedzeniem alarmować zmotoryzowanych o przechodniach wkraczających na pasy, a miasto wybrało już punkty montażu urządzeń.

Entuzjastą tego rozwiązania jest prezydent Torunia Paweł Gulewski, który zapowiada instalację pierwszych świetlnych elementów już na maj tego roku, informując jednocześnie o kolejnych planach.

Wdrożenie tych mechanizmów ma diametralnie zmienić sytuację na lokalnych drogach, czerpiąc z pozytywnych doświadczeń innych samorządów.

Paweł Gulewski chwali system Safepass

- To rozwiązanie innowacyjne, skuteczne. Najbardziej widoczne, efektowne i efektywne są słupki LED, które są zamontowane po obu stronach przejścia dla pieszych. Informują one, że pieszy znajduje się w dwóch strefach. Pierwsza to jest strefa ostrzeżenia, a druga - zagrożenia, kiedy pieszy jest już na pasach - tłumaczył prezydent Paweł Gulewski w materiale reporterki Radia ESKA Toruń.

Koncepcja tej świetlnej sygnalizacji narodziła się na terenie województwa opolskiego, a obecnie podobne mechanizmy funkcjonują już w 30 polskich miejscowościach, wliczając w to Świebodzin oraz Siedlce. Toruński magistrat zaplanował montaż pierwszych bezpiecznych pasów na maj, wybierając ulicę Podgórską w rejonie Dworca Głównego PKP. Włodarz miasta przyznał wprost, że to „miejsce szczególnie narażone na niebezpieczne sytuacje”. Kolejne inwestycje, szacowane na ponad 60 tysięcy złotych, obejmą w tym roku również Plac Rapackiego oraz skrzyżowanie ulic Grudziądzkiej oraz Żwirki i Wigury.

- System Safepass składa się z dwóch słupków LED, mniejszych słupeczków z czujnikami i szafy sterującej. Działa w bardzo prosty i czytelny sposób. Dzięki temu kierowca otrzymuje jasny sygnał o zagrożeniu i może odpowiednio zareagować - wytłumaczył Łukasz Michalski z firmy Safepass.

- W momencie, gdy pieszego nie ma w pobliżu, słupki są wygaszone. Gdy ktoś wchodzi w naszą strefę ostrzeżenia, to wówczas system impulsywnym światłem pomarańczowym ostrzega kierowców. Gdy ktoś wejdzie na przejście, ostrzegamy impulsywnym światłem czerwonym. Kiedy pieszy opuści przejście, system się wyłącza - wyjaśnił szczegółowo wynalazca Safepass.

Budżet na bezpieczeństwo pieszych w Toruniu rośnie

Prezydent Paweł Gulewski zwrócił uwagę na systematyczny wzrost nakładów finansowych przeznaczanych przez samorząd na ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z przedstawionymi danymi, kwota ta wzrosła z 3,8 mln zł w 2024 roku, poprzez 4,6 mln zł w 2025, osiągając pułap ponad 5,1 mln zł w bieżącym okresie rozliczeniowym.

- Chcemy nie tylko modernizować infrastrukturę, ale też wdrażać nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, takie jak system Safepass, które realnie zwiększają bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych - zaznaczył gospodarz grodu Kopernika