Autobus szkolny gruchnął w Audi. Dzieci wśród poszkodowanych. Pokazali wszystkie szczegóły

Do wypadku w Woli Skarbkowej (powiat radziejowski) doszło 17 marca po godzinie 14:15. Na skrzyżowaniu dróg powiatowych zderzyły się autokar marki i osobowe Audi. Wśród poszkodowanych jest dwoje nastolatków - 16-latek i 14-latka.

Oficer prasowy KPP w Radziejowie podał ustalenia policjantów. Mundurowi pokazali też nowe zdjęcia z miejsca wypadku!

Wszystko wskazuje na to, że za zdarzenie odpowiada 72-letni senior, który prowadził autobus szkolny. Szczegóły poniżej.

Wypadek w Woli Skarbkowej

O wypadku autokaru i "osobówki" w Woli Skarbkowej pisaliśmy w tym miejscu. - Wstępnie radziejowscy policjanci ustalili, że 72-latek kierujący autokarem marki Autosan, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Audi - poinformował "Super Express" aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby, podróżujące samochodem osobowym - 41-latka, 16-latek i 14-latka. Dzieci zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kobieta karetką pogotowia. Autobusem szkolnym podróżowało łącznie 10 osób - kierowca, opiekunka i ośmioro uczniów. Szczęśliwie żadna z tych osób nie odniosła obrażeń - dodał policjant z Radziejowa. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Woli Skarbkowej.

Senior z autokaru bez prawa jazdy

Policjant z Radziejowa poinformował, że 72-latkowi zostało zabrane prawo jazdy. Mundurowi ustalili ponadto, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. - Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie - podsumował oficer prasowy KPP Radziejów, który przy tej okazji apeluje o ostrożność na drogach.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Warunki na drogach nie są najgorsze, ale piesi i kierowcy nadal powinni zachowywać najwyższy możliwy poziom koncentracji.