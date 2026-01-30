Samochód huknął w autobus MZK w Toruniu. Poważny wypadek na skrzyżowaniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Renata Grudzińska
2026-01-30 11:13

Do poważnego wypadku doszło 30 stycznia, przed godziną 10:00 na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki i Stefana Batorego w Toruniu. Samochód uderzył w autobus MZK. Kierowca auta trafił do szpitala. Mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia!

Wypadek na skrzyżowaniu Kościuszki i Batorego w Toruniu

Strażacy otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu o godzinie 9:40. Na wspominanym skrzyżowaniu zderzyły się osobowa Toyota i autobus MZK w Toruniu. - Jedna osoba została poszkodowana, był to kierowca samochodu. Autobusem nikt nie podróżował - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu. Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala. Toruńscy strażacy pokazali zdjęcia z miejsca wypadku. Prezentujemy je w poniższej galerii!

Samochód huknął w autobus MZK. Poważny wypadek w Toruniu
6 zdjęć

Apel o ostrożność do kierowców i pieszych!

Policjanci z Torunia wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielką biura prasowego KMP i zapytaliśmy o wstępne ustalenia. Artykuł będzie aktualizowany!

Utrudnienia we wspominanym rejonie grodu Kopernika już się zakończyły. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Warunki na drogach oraz chodnikach wciąż są trudne. Zima nie ułatwia nam zadania. Warto wziąć to pod uwagę. Co więcej - na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego nie działa sygnalizacja świetlna. Ma to związek z prowadzonymi w tym miejscu pracami remontowymi. 

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Sierżant Piotr wskoczył do rzeki. Ratował tonącego, zginął w wodzie. "Niezwykła…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK TORUŃ