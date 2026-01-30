Samochód huknął w autobus MZK w Toruniu. Poważny wypadek na skrzyżowaniu

Wypadek na skrzyżowaniu Kościuszki i Batorego w Toruniu

Strażacy otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu o godzinie 9:40. Na wspominanym skrzyżowaniu zderzyły się osobowa Toyota i autobus MZK w Toruniu. - Jedna osoba została poszkodowana, był to kierowca samochodu. Autobusem nikt nie podróżował - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu. Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala. Toruńscy strażacy pokazali zdjęcia z miejsca wypadku. Prezentujemy je w poniższej galerii!

Apel o ostrożność do kierowców i pieszych!

Policjanci z Torunia wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielką biura prasowego KMP i zapytaliśmy o wstępne ustalenia. Artykuł będzie aktualizowany!

Utrudnienia we wspominanym rejonie grodu Kopernika już się zakończyły. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Warunki na drogach oraz chodnikach wciąż są trudne. Zima nie ułatwia nam zadania. Warto wziąć to pod uwagę. Co więcej - na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego nie działa sygnalizacja świetlna. Ma to związek z prowadzonymi w tym miejscu pracami remontowymi.

