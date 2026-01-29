"Mały Adriatyk" w Ciechocinku powróci. Rocznie skorzysta z niego 30 tys. osób

Spis treści
Legendarna atrakcja Ciechocinka może powrócić
"Mały Adriatyk" w Ciechocinku znany jest wielu kuracjuszom. Dawniej nazywano tak bowiem kultowy basen termalno-solankowy znajdujący się przy alei Pojednania. Jego historia rozpoczyna się w latach 1930-1932 - właśnie wtedy został wybudowany. Co ciekawe, na jego oficjalnym otwarciu pojawił się nawet sam prezydent Ignacy Mościcki. Przez dekady miejsce to było popularne i epickie, lecz w 2001 roku podjęto decyzję o zamknięciu "Małego Adriatyku", co dla wielu było druzgocącą wieścią. Po latach zmian właścicieli i czekania wszystko wskazuje jednak na to, że legendarna atrakcja uzdrowiska może powrócić. Co wiemy?
"Mały Adriatyk" w Ciechocinku [ZDJĘCIA Z KIEDYŚ I Z DZIŚ]
Baseny termalno-solankowe w Ciechocinku
W styczniu 2025 roku pozostałości dawnego basenu przejął samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i to właśnie ten moment okazał się być nadzieją i swego rodzaju światełkiem w tunelu.
Po wstępnym uporządkowaniu terenu, teraz przystępujemy do odbudowy (rewitalizacji) pod nadzorem konserwatorskim, której zasadą będzie dokładne odtworzenie znakomitej architektury kompleksu - informował w komunikacie urząd marszałkowski w Toruniu, kujawsko-pomorskie.pl.
Założono już wstępnie jakie koszta czekają miasto w związku z chęcią rewitalizacji legendarnego basenu. Okazuje się, że mowa o horrendalnie wysokich sumach!
Szacowany koszt inwestycji to 140 mln złotych. Z przedstawionej przez marszałka Piotra Całbeckiego prezentacji wynika, że utrzymanie też będzie drogie, dlatego myślimy tu o partnerstwie z samorządami lokalnymi. Zakładamy, że główna część kompleksu obsłuży początkowo 30 tys. użytkowników rocznie, ale docelowo – m.in. dzięki uzupełnieniu zespołu basenowego o wiele dodatkowych funkcjonalności i atrakcji, w tym ultranowoczesne interaktywne muzeum geologiczne ziem naszego regionu – wielokrotność tej liczby - informował w komunikacie urząd marszałkowski w Toruniu, kujawsko-pomorskie.pl.
W galerii zdjęć powyżej znajdziecie zdjęcia aktualnego stanu basenu oraz te, które przedstawiają atrakcję w czasach świetności. Tłumy turystów i mieszkańców wskazują na to, że "Mały Adriatyk" cieszył się ogromną popularnością.
Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.
Uzdrowisko Ciechocinek
Ciechocinek to miejscowość uzdrowiskowa, która od lat uznawana jest za jedną z najlepszych wśród kuracjuszy. Tamtejsze sanatoria i ośrodki cieszą się renomą oraz popularnością, a odwiedzający zachwycają się również samą okolicą miejscowości. Dużym zainteresowaniem cieszą się oczywiście kultowe tężnie, park zdrojowy czy teatr letni.
Tak wyglądają romanse kuracjuszy w Ciechocinku. Łowy rozpoczynają się od razu