"Mały Adriatyk" w Ciechocinku powróci. Rocznie skorzysta z niego 30 tys. osób

Legendarna atrakcja Ciechocinka może powrócić

"Mały Adriatyk" w Ciechocinku znany jest wielu kuracjuszom. Dawniej nazywano tak bowiem kultowy basen termalno-solankowy znajdujący się przy alei Pojednania. Jego historia rozpoczyna się w latach 1930-1932 - właśnie wtedy został wybudowany. Co ciekawe, na jego oficjalnym otwarciu pojawił się nawet sam prezydent Ignacy Mościcki. Przez dekady miejsce to było popularne i epickie, lecz w 2001 roku podjęto decyzję o zamknięciu "Małego Adriatyku", co dla wielu było druzgocącą wieścią. Po latach zmian właścicieli i czekania wszystko wskazuje jednak na to, że legendarna atrakcja uzdrowiska może powrócić. Co wiemy?

"Mały Adriatyk" w Ciechocinku [ZDJĘCIA Z KIEDYŚ I Z DZIŚ]

Baseny termalno-solankowe w Ciechocinku

W styczniu 2025 roku pozostałości dawnego basenu przejął samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i to właśnie ten moment okazał się być nadzieją i swego rodzaju światełkiem w tunelu.

Po wstępnym uporządkowaniu terenu, teraz przystępujemy do odbudowy (rewitalizacji) pod nadzorem konserwatorskim, której zasadą będzie dokładne odtworzenie znakomitej architektury kompleksu - informował w komunikacie urząd marszałkowski w Toruniu, kujawsko-pomorskie.pl.

Założono już wstępnie jakie koszta czekają miasto w związku z chęcią rewitalizacji legendarnego basenu. Okazuje się, że mowa o horrendalnie wysokich sumach!

Szacowany koszt inwestycji to 140 mln złotych. Z przedstawionej przez marszałka Piotra Całbeckiego prezentacji wynika, że utrzymanie też będzie drogie, dlatego myślimy tu o partnerstwie z samorządami lokalnymi. Zakładamy, że główna część kompleksu obsłuży początkowo 30 tys. użytkowników rocznie, ale docelowo – m.in. dzięki uzupełnieniu zespołu basenowego o wiele dodatkowych funkcjonalności i atrakcji, w tym ultranowoczesne interaktywne muzeum geologiczne ziem naszego regionu – wielokrotność tej liczby - informował w komunikacie urząd marszałkowski w Toruniu, kujawsko-pomorskie.pl.

W galerii zdjęć powyżej znajdziecie zdjęcia aktualnego stanu basenu oraz te, które przedstawiają atrakcję w czasach świetności. Tłumy turystów i mieszkańców wskazują na to, że "Mały Adriatyk" cieszył się ogromną popularnością.

Uzdrowisko Ciechocinek

Ciechocinek to miejscowość uzdrowiskowa, która od lat uznawana jest za jedną z najlepszych wśród kuracjuszy. Tamtejsze sanatoria i ośrodki cieszą się renomą oraz popularnością, a odwiedzający zachwycają się również samą okolicą miejscowości. Dużym zainteresowaniem cieszą się oczywiście kultowe tężnie, park zdrojowy czy teatr letni.

