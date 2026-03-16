Groźny wypadek pod Toruniem! Zderzyły się osobówka i ciężarówka [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 marca około godziny 12.30 na 226 kilometrze drogi krajowej nr 15 w miejscowości Cierpice (gmina Wielka Nieszawka). Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarowy.

Jak informuje Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, w obu pojazdach znajdowali się wyłącznie kierowcy – bez pasażerów. W wyniku zderzenia ranny został kierowca samochodu osobowego. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracowały cztery zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz nr 2.

5

Od rana w województwie kujawsko-pomorskim występują opady deszczu, które mogą znacząco pogarszać warunki jazdy. Mokra nawierzchnia sprawia, że droga hamowania staje się dłuższa, a samochód może łatwiej wpaść w poślizg, zwłaszcza przy wyższej prędkości. Dodatkowym utrudnieniem bywa także ograniczona widoczność. W związku z tym służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz zachowanie większych odstępów między pojazdami. Warto również zachować wzmożoną koncentrację za kierownicą i pamiętać, że przy niesprzyjającej pogodzie nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego zdarzenia.