Komplet widzów na meczu CUK Anioły Toruń! Zdjęcia kibiców z siatkarskiego horroru

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-03-16 5:05

W meczu na szczycie siatkarskiej PLS 1. Ligi CUK Anioły Toruń przegrały 2:3 ze Stalą Nysa. Spotkanie obserwował komplet widzów. Atmosfera w Hali SP nr 28 była znakomita. Zobaczcie zdjęcia współpracownika "Super Expressu". Przygotowaliśmy fotorelację z trybun i parkietu.

CUK Anioły Toruń - Stal Nysa 2:3 (26:28, 25:22, 25:18, 24:26, 15:17)

Kiedy mierzy się lider PLS 1. Ligi z trzecią drużyną, emocje wydają się być gwarantowane. Kibice siatkówki nie zawiedli się! W Hali SP nr 28 zobaczyliśmy siatkarski thriller. Trzy sety trzeba było rozstrzygać na przewagi. Gospodarze prowadzili w ostatniej partii 13:9, ale wypuścili zwycięstwo z rąk. - Panowie takich błędów absolutnie nie można robić w play-off - napisał pan Łukasz w mediach społecznościowych.

Najwięcej punktów zdobywali odpowiednio Luis Paolinetti (24) i Kamil Kosiba (21). - Nikt nie mówił, że będzie łatwo. DziękujeMY za niesamowitą frekwencję i doping z trybun - napisali przedstawiciele CUK Anioły Toruń na swoim profilu na Facebooku. Podziękowania są uzasadnione, bo frekwencja była doskonała. Już w godzinach popołudniowych klub informował, że sprzedaż biletów została zakończona. Zobaczcie zdjęcia kibiców i zawodników w naszej galerii. Fotorelację przygotował Piotr Lampkowski z "Super Expressu".

CUK Anioły Toruń - Stal Nysa: Komplet widzów na siatkarskim hicie w SP nr 28
Toruńskie drużyny dbają ostatnimi czasy o odpowiedni poziom emocji. W marcu o awans do półfinału Tauron Hokej Ligi walczyła ekipa KH Energa Toruń. "Stalowe Pierniki" dopiero w meczu nr 7 musiały uznać wyższość Unii Oświęcim i odpadły z dalszej rywalizacji.

