Sierżant Piotr wskoczył do rzeki. Ratował tonącego, zginął w wodzie. "Niezwykła ofiarność i bohaterstwo"

Sierżant Piotr Dulkiewicz zginął w Toruniu

O tragicznej śmierci 25-letniego sierżanta Piotra Dulkiewicza pisaliśmy w tym miejscu. Dramat rozegrał się 14 maja 2001 roku. Funkcjonariusz rzucił się na ratunek tonącemu. Niestety, doszło do tragedii. Sierżant Piotr zginął w nurtach rzeki. - Podczas wykonywania obowiązków służbowych wykazał się niezwykłym bohaterstwem i ofiarnością, rzucając się na ratunek osobie znajdującej się w śmiertelnym niebezpieczeństwie - podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia w komunikacie na stronie głównej miasta.

Policjanci zaznaczają, że czyn młodego sierżanta jest symbolem najwyższych wartości policyjnej służby - odwagi, poświęcenia oraz gotowości niesienia pomocy bez względu na ryzyko. Mundurowi chcą, aby pamięć o ich koledze nie przeminęła. M.in. dlatego z wnioskiem o nadanie nazwy "Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza" wystąpił Komendant Miejski Policji w Toruniu, insp. Witold Markiewicz. Wspominane rondo jest położone u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek KMP.

Radni podjęli decyzję w sprawie ronda

- W czwartek, 29 stycznia 2026 roku, radni Miasta Torunia jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie - poinformowała Magdalena Dębczyńska-Wróblewska. Wcześniej uzyskano pozytywne opinie Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego, Towarzystwa Miłośników Torunia oraz Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie.

- Nadanie rondu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza jest wyrazem uznania i szacunku miasta wobec policjanta, który do końca wypełnił rotę ślubowania, oddając życie w obronie drugiego człowieka. To również ważny gest budowania pamięci o bohaterach codziennej służby, których odwaga i poświęcenie zasługują na trwałe upamiętnienie - przekazała przedstawicielka UMT.

Funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotą odznaką „Zasłużony Policjant". - Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - zapewniają mundurowi.