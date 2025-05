Piotr ratował tonącego. Młody policjant zginął w rzece. "Na zawsze w naszej pamięci"

Podróż do świata antybohaterów

Wspomnienie sierżanta Piotr Dulkiewicz z Torunia

Mundurowi z KGP przypominają początki służby młodego funkcjonariusza. Wszystko zaczęło się pod koniec XX wieku - 21 lutego 2000 roku. Piotr Dulkiewicz ostał przyjęty na stanowisko aplikanta kompanii patrolowo-interwencyjnej w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. - Po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Policji w Bydgoszczy mianowany na stanowisko aplikanta referatu patrolowo-interwencyjnego KMP w Toruniu - czytamy we wspomnieniu. Niestety, stróż prawa nie zrealizował wielu swoich planów. W policji służył zaledwie niespełna 15 miesięcy.

Ratował tonącego, zginął w wodzie

Funkcjonariusz wiedział, że służba w policji to przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. 14 maja 2001 roku nie wahał się i robił wszystko, co w jego mocy. Niestety, tego feralnego dnia nie wrócił do domu.

Ratując tonącą osobę podczas służby, zginął w nurtach rzeki. Pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotą odznaką „Zasłużony Policjant" - czytamy we wspomnieniu Komendy Głównej Policji.

14 maja 2025 roku minęło 25 lat od śmierci policjanta z Torunia. Bliscy wciąż nie mogą uwierzyć, że młody mężczyzna odszedł tak szybko.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].