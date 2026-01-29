Awaria w centrum Torunia! Mieszkańcy bez wody

Renata Grudzińska eitor
2026-01-29 12:42

Toruńskie Wodociągi poinformowały o awarii w centrum miasta i czasowym wstrzymaniu dopływu wody! Chodzi o budynki w samym sercu toruńskiej starówki. - Za powstałe utrudnienia przepraszamy - czytamy w komunikacie.

Brak wody w kranie

i

Autor: Unsplash.com Brak wody w kranie

Awaria w centrum miasta! Komunikat Toruńskich Wodociągów

Komunikat o awarii pojawił się 29 stycznia ok. południa.

- Naprawa wodociągu DN100. Czasowe wstrzymanie dopływu wody do budynków przy ul. Kopernika na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Ducha Świętego, aż do usunięcia awarii - czytamy na stronie Toruńskich Wodociągów.

Spółka nie podała terminu zakończenia prac. - Za powstałe utrudnienia przepraszamy - podkreślili przedstawiciele TW. Do sprawy wrócimy.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

