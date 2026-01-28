Pół roku więzienia za wpis o Owsiaku. Sąd skazał Izabelę M.

Izabela M. obraziła Jerzego Owsiaka w sieci

- Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary, bo takie noszą LGBT - takiej treści wpis na oficjalnym profilu Jerzego Owsiaka zamieściła Izabela M..

Kobieta została przez policję zatrzymana o szóstej nad ranem. Podejrzana kobieta została przesłuchana i złożyła wyjaśnienia. Potwierdziła, że słowa napisała sama z siebie, bo "denerwuje ją to wszystko” i nie miała „nic złego na myśli”. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Prokurator oskarżył Izabelę M. o groźby karalne i nawoływanie do przestępstwa. Sprawa wywołała lawinę komentarzy i wzbudzała ogromne emocje nie tylko w Toruniu. W czerwcu 2025 roku prezes WOŚP uczestniczył zdalnie w rozprawie. Oczekiwał przeprosin i stwierdził, że one "zakończyłyby sprawę". W odpowiedzi Izabela M. przeprosiła, ale domagała się tego samego za kampanię Orkiestry o walce z sepsą. Wówczas Jerzy Owsiak wycofał propozycję.

Więzienie w zawieszeniu i nawiązka

28 stycznia 2026 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił wyrok skazujący. Sąd stanął po stronie prokuratury i skazał kobietę na poł roku więzienia. Wyrok został zawieszony na rok próby. Izabela M. musi też zapłacić Jerzemu Owsiakowi 1000 zł nawiązki.

- Ten wpis w żaden sposób nie wypełnia znamion przestępstwa. Nie narusza również dóbr osobistych pana Owsiaka - mówi naszemu dziennikarzowi mecenas Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris. Pani mecenas przyznaje, że internet jest pełen nienawiści. Po ogłoszeniu wyroku zapowiedziała apelację.

