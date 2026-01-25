WOŚP 2026: Tak Toruń bawi się i pomaga podczas 34. Finału! Zdjęcia ze starówki

WOŚP 2026 w Toruniu: 34. Finał w centrum starówki

Występami artystek i artystów z Przedszkola Miejskiego nr 1 rozpoczął się w Toruniu blok artystyczny 34. Finału WOŚP. Do wspólnej zabawy zaprosiły również przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich "Aktywny Zakątek" z gminy Lubicz. Wraz z zainteresowanymi tworzyły one wielki łańcuch z czerwonych serduszek, który oplecie Rynek Staromiejski. Uczestnicy mogli liczyć na pyszny żurek. W toruńskim programie WOŚP 2026 znalazły się również koncerty, w tym m.in. show zespołów Zdrowa Woda i Manchester. Nie zabrakło również tradycyjnej "Ściskawy", a pasjonaci "dwóch kółek" ruszyli w Rowerowy Rajd, a wynikiem trasy był numer 34.

Jak co roku, torunianie chętnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku skupia się przede wszystkim na diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W Medycznym Miasteczku na Rynku Nowomiejskim można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, mobilnych punktów zdrowia, wesprzeć akcje krwiodawstwa, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru oraz zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Zobaczcie galerię ze zdjęciami z toruńskiej starówki! Zdjęcia z 34. Finału w Toruniu prezentujemy dzięki uprzejmości ekipy WOŚP Sztab Toruń!

Wsparcie od toruńskich sportowców

34. Finał WOŚP w Toruniu to nie tylko imprezy i wydarzenia towarzyszące na starówce. Do Toruń Plaza zapraszali cenieni sportowcy, w tym m.in. zawodnicy siatkarskiego klubu CUK Anioły Toruń i koszykarskiego Arriva Polski Cukier Toruń. - Pomaganie jest u nas naprawdę proste: zjeżdżajcie na zjeżdżalni, a Toruń Plaza wrzuci 2 zł do puszki WOŚP za każdy Wasz zjazd - przekazali przedstawiciele CH Toruń Plaza.

WOŚP wspierają również przedstawiciele CH Nowe Bielawy i Galerii Copernicus. W tej ostatniej odbywa się wielkie wiosłowanie dla Orkiestry. Z kolei w SP nr 12 rozegrano tradycyjny turniej halowej piłki nożnej w ramach WNoPiB dla WOŚP. Późnym popołudniem i wieczorem odbędą się kolejne, emocjonujące licytacje. Będziemy je śledzić w "Super Expressie", a wyniki rzecz jasna publikować w naszym serwisie.

Sprawdź też: Zbigniew Boniek, profesor Antoni Dudek, Natalia Bukowiecka i inni. Proponują takie rarytasy!