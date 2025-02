"Polskie piramidy" są starsze od egipskich! Perła Kujaw skrywa prawdziwy skarb!

Wiek polskich "piramid" na tym terenie szacuje się na ponad 5500 lat, a ich powstanie związane było z ludami, które tysiące lat temu przywędrowały tu z południa i osiedliły się na tym terenie. Ludy te zajmowały się rolnictwem, hodowlą zwierząt. W tych grobowcach, z tego co udało się ustalić historykom, chowano starszyznę rodową, mężczyzn. [...] Do transportu niektórych z nich, tych ważących nawet ok. 1,5 tony, potrzebnych było nawet 30 osób, zapewne wykorzystywano też siłę pociągową zwierząt – mówił Tomasz Maćkowiak, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, czytamy na portalu wiadomosci.radiozet.pl.