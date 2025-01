Izabela z Torunia groziła Owsiakowi. Tak wyglądało zatrzymanie. Ujawnili szczegóły

Groźby pod adresem Jerzego Owsiaka

To kolejny taki przypadek z 2025 roku. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód postawiła zarzuty Izabeli M. (66 l.) z Torunia. - Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT - napisała seniorka w mediach społecznościowych. Takie słowa przekazała dokładnie 1 stycznia. Podejrzana kobieta została przesłuchana i złożyła wyjaśnienia. Potwierdziła, że słowa napisała sama z siebie, bo "denerwuje ją to wszystko” i nie miała „nic złego na myśli”. 66-latce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci z biura prasowego KMP w Toruniu ujawnili szczegóły zatrzymania.

Toruń: Akcja policji na osiedlu Mokre

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu poinformował nas, że do zatrzymania 66-latki doszło na osiedlu Mokre. Z relacji funkcjonariusza wynika, że akcja została przeprowadzona sprawnie i bezproblemowo. Dowiedzieliśmy się również, że czynności, które umożliwiły identyfikację podejrzanej, zostały wcześniej zrealizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno–Śledczego Zarządu w Radomiu CBZC.

15 stycznia podejrzana została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty kierowania gróźb oraz publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia innej osoby. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i zastosował wobec niej poręczenie majątkowe, objął policyjnym dozorem, zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, a także wypowiadania się publicznego, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych na okoliczności będące przedmiotem postępowania oraz zakazał opuszczania kraju - podsumował st. sierż. Pypczyński.

To nie pierwszy raz, kiedy szef WOŚP stanowczo reaguje na ataki pod swoim adresem. W ubiegłym tygodniu Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie postawiła Mieczysławowi P. (71 l.) zarzut kierowania gróźb karalnych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].