Pijany kierowca staranował matkę z dzieckiem i uciekł! Dramat w Czersku [ZDJĘCIA]

W Czersku 25-letni pijany kierowca Volkswagena wjechał na chodnik, potrącając 32-letnią kobietę i jej 7-letnią córkę, po czym uciekł.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 18:00 na ul. Targowej.

Dziecko, w poważnym stanie, zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.

Kierowca został zatrzymany i miał blisko 1,5 promila alkoholu we krwi; trwają ustalenia dotyczące okoliczności wypadku i ewentualnych zarzutów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego kilka minut po godzinie 18.00 przy ul. Targowej w Czersku, w powiecie chojnickim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, samochód osobowy nagle zjechał z jezdni prosto na chodnik, którym poruszały się kobieta z dzieckiem.

Czytaj także: Wielka awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Tysiące mieszkańców bez ogrzewania! [AKTUALIZACJA]

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę i siedmiolatkę. Następnie porzucił pojazd i uciekł – przekazała oficer prasowa chojnickiej policji st. asp. Magdalena Zblewska, cytowana przez PAP.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Stan dziecka był na tyle poważny, że zdecydowano o użyciu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rzecznik pomorskiej straży pożarnej Jakub Friedenberger poinformował, że poszkodowana dziewczynka została przetransportowana do szpitala drogą lotniczą. Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej oraz policja, która zabezpieczała teren i prowadziła czynności.

Kierowca nie uniknął odpowiedzialności. 25-letni mieszkaniec Czerska został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu – badanie wykazało blisko 1,5 promila w jego organizmie.

Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane. Policja ustala m.in. dokładny przebieg zdarzenia oraz zakres obrażeń poszkodowanych. Śledczy będą także badać, czy mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia.