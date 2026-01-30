6-letni Tomek zginął na Grochowskiej. Znamy wyniki badań

Na warszawskiej Pradze 6-letni Tomek zginął, gdy dachujące auto wjechało w grupę pieszych.

Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok chłopca, które wskazują na rozległe obrażenia jako przyczynę śmierci.

Warszawa, Praga-Południe. Auto wjechało w grupę pieszych. Nie żyje 6-letni Tomek

W poniedziałek, 19 stycznia, na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej na warszawskiej Pradze rozegrał się dramat, który wstrząsnął nie tylko Warszawą, ale całą Polską. Zginął zaledwie 6-letni chłopiec.

Malec uczęszczał do jednego z okolicznych przedszkoli. Przy przejściu dla pieszych czekał z mamą na zielone światło. Nagle w pieszych wjechało auto.

„Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko” - relacjonowała wówczas stołeczna policja. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. W miejscu jego tragicznej śmierci mieszkańcy Warszawy ustawili znicze.

Są wyniki sekcji zwłok 6-latka

W piątek, 30 stycznia, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros poinformowała o zakończeniu sekcji zwłok 6-latka. - Jej wstępne wyniki wskazują na rozległe obrażenia, które przyczyniły się do śmierci. Pełna opinia biegłych będzie gotowa za kilka tygodni - powiedziała „Super Expressowi” prok. Staros.

Ta wiadomość oznacza, że rodzina chłopczyka będzie mogła odebrać jego ciało i w należyty sposób pożegnać.