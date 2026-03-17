Koniec z betonowymi zaporami! Tak zmienia się Trakt Królewski w Warszawie

Zmiana betonowych barier na Trakcie Królewskim

Betonowe bariery, tzw. jerseye, od kilku lat stają na Trakcie Królewskim. Po raz pierwszy pojawiły się tam po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce na podobnych deptakach m.in. we Francji. Zapory zabezpieczają pieszych, jednak ich ustawienie to spore logistyczne wyzwanie. Do montażu potrzebny jest ciężki sprzęt, zazwyczaj samochód ciężarowy, laweta czy wózek widłowy.

Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy bariery nie mogą stać przez cały weekend. Czasem konieczne jest pozostawienie szerszego przejścia, dlatego zapory ustawiane są wcześniej lub później, a bywa też, że nie ma ich w ogóle. To moment, w którym deptak pozostaje bez zabezpieczenia.

Dlatego też zdecydowano się to zmienić. Składane bariery antyterrorystyczne mają wyeliminować wiele dotychczasowych problemów. Do ich rozłożenia potrzebny jest zamiast ciężkiego sprzętu, hydrauliczny dźwig samochodowy. Konstrukcja pozwala je szybko składać i rozkładać, dopasowując ustawienie do aktualnych potrzeb. Choć są mobilne, po zamontowaniu nie da się ich przesunąć, a rozpędzony samochód nie będzie w stanie ich sforsować.

Szkolenia służb z obsługi nowych zabezpieczeń

Bariery antyterrorystyczne po raz pierwszy wykorzystano w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Teraz trwa szkolenie służb, które będą z nich korzystać. Nowe zapory na Trakcie Królewskim będą montowane przede wszystkim na weekendy, a w razie potrzeby będzie można je błyskawicznie otworzyć i ponownie zamknąć.

Obsługi nowych zabezpieczeń uczą się przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, meditransu oraz służby ochrony państwa. W szkoleniach organizowanych przez miasto udział weźmie od 300 do 400 osób. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co zrobić, aby przejechać przez rozłożone zapory oraz jak składać i rozkładać blokującą część bariery. Zaplanowano 10 takich spotkań.

Korzyści z nowoczesnych barier: bezpieczeństwo i estetyka

Nowe zapory będą spełniać światowe normy urządzeń chroniących przed wrogimi pojazdami. Mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale też poprawić wygląd reprezentacyjnego deptaka. Jak podkreślają urzędnicy, są znacznie bardziej estetyczne niż wielkie betonowe „jerseye”, a jednocześnie pozostawiają wystarczająco dużo miejsca dla pieszych i rowerzystów.

