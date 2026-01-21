Łzy same cisną się do oczu. Tak wygląda miejsce, gdzie zginął 6-letni Tomek. Jeden szczegół łamie najtwardsze serca

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-21 12:52

Cisza, która dziś panuje na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej na warszawskiej Pradze, jest przejmująca. W poniedziałek (19 stycznia) rozegrał się tam dramat, który wstrząsnął nie tylko Warszawą, ale również całą Polską. Zginął 6-letni Tomek... Mieszkańcy nie potrafią przejść obok obojętnie. Zatrzymują się, zapalają znicze, zostawiają kwiaty i pluszowe misie. Widok łamie najtwardsze serca.

Super Express Google News

Hołd dla 6-letniego Tomka. Wzruszające pożegnania

6-letni Tomek uczęszczał do jednego z pobliskich przedszkoli. Ta informacja jeszcze mocniej poruszyła mieszkańców. W miejscu tragedii wciąż pojawiają się kolejne osoby, które oddają hołd dziecku. − Zero trosk, zero zmartwień. Miał przed sobą całe życie − relacjonował reporter „Super Expressu”.

Na zdjęciach z miejsca wypadku widać długi rząd zapalonych zniczy ustawionych wzdłuż chodnika i przy ścianie budynku. Migoczące płomienie tworzą cichy i poruszający obraz. Pomiędzy nimi leżą białe i różowe kwiaty, a także dziesiątki pluszowych misiów i króliczków. Obok zabawek ktoś położył otwarty zeszyt z odręcznie zapisanym pożegnaniem. To właśnie ten szczegół sprawia, że nawet najtwardsi nie potrafią powstrzymać łez.

Szczegóły wypadku na nagraniu z monitoringu

„Super Express” jako pierwszy dotarł do nagrania z monitoringu, na którym widać moment wypadku. Samochód jadący w stronę ronda Wiatraczna skręcał z ul. Grochowskiej w lewo w ul. Zamieniecką. W tym samym czasie drugim pasem, na wprost w kierunku ul. Płowieckiej, poruszała się Toyota. Doszło do zderzenia.

Ustalenia te potwierdza Komenda Stołeczna Policji. − Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko − przekazywała policja.

Tragedia głęboko dotknęła także przedszkole, do którego uczęszczał chłopiec. Pracownice placówki nie kryją rozpaczy. − Były zdruzgotane. Płakały tak bardzo, że nie były w stanie rozmawiać − relacjonuje reporter „Super Expressu”. 

Łzy same cisną się do oczu. Tak wygląda miejsce, gdzie zginął 6-letni Tomek. Jeden szczegół łamie najtwardsze serca
30 zdjęć
Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GROCHOWSKA
PLAC SZEMBEKA